خطافة الرجال الأوكرانية

سمكة قرش

قناة بداية

مأساة ولاء

نهاية مأساوية

الصيد بالصقور

نووي بوتين

الفاتيكان
أظهر المزيد

أخبار

الرئيس الأوكراني يدعو لاجتماع طارئ لقادة الجيش والأمن
تاريخ النشر: 29 سبتمبر 2022 14:20 GMT
تاريخ التحديث: 29 سبتمبر 2022 16:15 GMT

الرئيس الأوكراني يدعو لاجتماع طارئ لقادة الجيش والأمن

يعقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، غدا الجمعة، اجتماعا طارئا لكبار مسؤولي الأمن والسياسة والدفاع، بعد أن أعلن الكرملين عن خطط روسيا لضم أربع مناطق

+A -A
المصدر: رويترز

يعقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، غدا الجمعة، اجتماعا طارئا لكبار مسؤولي الأمن والسياسة والدفاع، بعد أن أعلن الكرملين عن خطط روسيا لضم أربع مناطق أوكرانية.

وقال الكرملين، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوقع وثائق، غدا الجمعة؛ لإعلان ضم موسكو للمناطق التي تحتلها روسيا ونظمت فيها ما وصفتها كييف بأنها استفتاءات صورية أجريت تحت تهديد السلاح.

وكتب المتحدث الرئاسي سيرهي نيكيفورف على فيسبوك: ”دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا غدا. سيُعلن جدول الأعمال وتفاصيل أخرى في وقت لاحق“.

وقال زيلينسكي مرارا إن ما تسمى بالاستفتاءات هي غير قانونية، وحذر من رد أوكراني قوي.

ونقل مكتب زيلينسكي عنه القول لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس: ”سنستعيد وحدة أراضي أوكرانيا. وسيكون رد فعلنا على اعتراف روسيا بالنتائج قاسيا للغاية“.

ويضم مجلس الأمن القومي والدفاع القائد العام للقوات المسلحة ووزراء الدفاع والخارجية ورئيس الوزراء ورئيس جهاز الأمن الأوكراني، بين آخرين. ويضطلع المجلس بمهمة العمل مع الرئيس على تطوير سياسة الأمن القومي وتنسيقها.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play