الرئيس الأوكراني يدعو لاجتماع طارئ لقادة الجيش والأمن

يعقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، غدا الجمعة، اجتماعا طارئا لكبار مسؤولي الأمن والسياسة والدفاع، بعد أن أعلن الكرملين عن خطط روسيا لضم أربع مناطق أوكرانية.

وقال الكرملين، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوقع وثائق، غدا الجمعة؛ لإعلان ضم موسكو للمناطق التي تحتلها روسيا ونظمت فيها ما وصفتها كييف بأنها استفتاءات صورية أجريت تحت تهديد السلاح.

وكتب المتحدث الرئاسي سيرهي نيكيفورف على فيسبوك: ”دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا غدا. سيُعلن جدول الأعمال وتفاصيل أخرى في وقت لاحق“.

وقال زيلينسكي مرارا إن ما تسمى بالاستفتاءات هي غير قانونية، وحذر من رد أوكراني قوي.

ونقل مكتب زيلينسكي عنه القول لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس: ”سنستعيد وحدة أراضي أوكرانيا. وسيكون رد فعلنا على اعتراف روسيا بالنتائج قاسيا للغاية“.

ويضم مجلس الأمن القومي والدفاع القائد العام للقوات المسلحة ووزراء الدفاع والخارجية ورئيس الوزراء ورئيس جهاز الأمن الأوكراني، بين آخرين. ويضطلع المجلس بمهمة العمل مع الرئيس على تطوير سياسة الأمن القومي وتنسيقها.