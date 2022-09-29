النرويج: محتجون يحاولون اقتحام سفارة إيران في أوسلو

قالت الشرطة النرويجية، إن أشخاصا عدة يحاولون اقتحام السفارة الإيرانية في أوسلو خلال احتجاج اليوم الخميس.

وأضافت الشرطة، أنه تم نشر ”موارد كبيرة“ لإعادة السيطرة على الوضع، بحسب ”رويترز“.

وكانت الخارجية الإيرانية استدعت السبت الماضي، سفير النرويج في طهران، وأبلغته احتجاجها على ”تصريحات غير بناءة“ من رئيس البرلمان النرويجي اعتبرتها طهران تدخلًا في شؤونها الداخلية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأشارت الوكالة إلى أن المدير العام لشؤون غرب أوروبا بوزارة الخارجية الإيرانية ”أبلغ السفير النرويجي في هذا اللقاء، احتجاجًا شديد اللهجة على خلفية التصريحات المتحيزة والعارية عن الصحة لرئيس البرلمان النرويجي حول الاضطرابات الأخيرة“.

وشهدت العاصمة طهران ومدن إيرانية احتجاجات على قواعد ارتداء النساء للحجاب، منذ وفاة الشابة مهسا أميني في داخل حجز لشرطة الأخلاق.