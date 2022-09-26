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روسيا تخطب ود ميلوني: مستعدون لعلاقات "بنّاءة" مع إيطاليا
تاريخ النشر: 26 سبتمبر 2022 13:48 GMT
تاريخ التحديث: 26 سبتمبر 2022 15:40 GMT

روسيا تخطب ود ميلوني: مستعدون لعلاقات "بنّاءة" مع إيطاليا

أعلن الكرملين، الإثنين، استعداده لتطوير علاقات "بنّاءة" مع روما، بعد فوز زعيمة اليمين المتطرّف جورجيا ميلوني في الانتخابات في إيطاليا. وقال الناطق باسم الكرملين

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المصدر: أ ف ب

أعلن الكرملين، الإثنين، استعداده لتطوير علاقات ”بنّاءة“ مع روما، بعد فوز زعيمة اليمين المتطرّف جورجيا ميلوني في الانتخابات في إيطاليا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين، لدى سؤاله عن فوز ميلوني: ”نحن مستعدّون لاستقبال أي قوى سياسية قادرة على تخطي التيار السائد المشحون بالكراهية لبلدنا وتبدي رغبة في أن تكون بنّاءة في العلاقات مع بلدنا“.

ومن المتوقع أن تتولى جورجيا ميلوني منصب رئيس الحكومة الإيطالية، بعد فوز حزبها ”فراتيللي ديتاليا“ اليميني المتطرف في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد.

وتحالفت ميلوني في الانتخابات مع ماتيو سالفيني، زعيم ”حزب الرابطة“ المناهض للهجرة، وسيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء السابق.

وذكرت صحيفة ”التايمز“ في تقرير لها، أن روسيا ”تراقب الانتخابات الإيطالية بعناية، وأنها ربما قد تكون رسخت جذور تحالف ميلوني، بشكل أو بآخر“.

وأضاف التقرير: ”على الرغم من دعم ميلوني، لشحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، والعقوبات ضد موسكو، فقد عارض حليفها سالفيني، العقوبات، وأثار برلسكوني، الغضب الأسبوع الماضي؛ بزعمه أن حليفه القديم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان يريد فقط تنصيب حكومة جديدة من أشخاص محترمين في كييف“.

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