"طباخ بوتين" يقر بتأسيس مجموعة "فاغنر" للقتال في أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أقر رجل الأعمال الروسي المقرّب من الكرملين ”يفغيني بريغوجين“ اليوم الاثنين، أنه أسس مجموعة ”فاغنر“ شبه العسكرية العام 2014 للقتال في أوكرانيا، واعترف بانتشار عناصر منها في إفريقيا وأميركا اللاتينية خصوصا.

وفي منشور على حسابات شركته ”كونكورد“ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد بريغوجين أنه أسس هذه المجموعة لإرسال مقاتلين مؤهلين إلى منطقة دونباس الأوكرانية في 2014.

وأضاف في بيان ”منذ تلك اللحظة في الأول من أيار/مايو 2014 ولدت مجموعة وطنيين اتخذت اسم مجموعة كتيبة فاغنر التكتيكية“. وتابع ”والآن اليكم اعتراف (..) هؤلاء الرجال الأبطال دافعوا عن الشعب السوري وشعوب عربية أخرى والأفارقة والأمريكيين اللاتينيين المعدومين، لقد أصبحوا إحدى ركائز أمتنا“، وفق تعبيره.

ويشتبه في أن هذه المجموعة شبه العسكرية تنفذ منذ سنوات مهمات سرية للكرملين على مسارح عمليات مختلفة، الأمر الذي نفته موسكو على الدوام.

وتتهم دول غربية عدة يفغيني بريغوجين، الذي كان لفترة مزود الكرملين بمعدات مطبخية، ما جعله يلقب بـ“طباخ بوتين“، بأنه ممول مجموعة فاغنر التي رصد عناصر منها في سوريا وليبيا وأوكرانيا وحتى جمهورية إفريقيا الوسطى.

ولطالما نفى الكرملين أن تكون له روابط مع مجموعات شبه عسكرية.