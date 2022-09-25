أوكرانيا تؤكد حصولها على منظومة "ناسامس" الأمريكية المتطورة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مقابلة أذيعت، اليوم الأحد، إن بلاده حصلت على نظام دفاع جوي متطور من الولايات المتحدة.

وهذا هو أول تأكيد لحصول أوكرانيا على منظومة ”ناسامس“ التي سعت كييف طويلًا لامتلاكها بعدما وافقت واشنطن على تقديمها لها أواخر الشهر الماضي.

ووفقًا لنص المقابلة باللغة الإنجليزية، قال زيلينسكي: ”نحن نحتاج قطعًا إلى أن تُظهر الولايات المتحدة زعامتها، وأن تعطي أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي، وأريد أن أشكر الرئيس جو بايدن على قرار إيجابي اتُخذ بالفعل“.

وأضاف: ”لكن صدقوني، إنه ليس كافيًا حتى لتغطية البنية التحتية المدنية، والمدارس، والمستشفيات، والجامعات، ومنازل الأوكرانيين“.

ووجه زيلينسكي الشكر لبايدن أيضًا على تسليم بلاده النظام الصاروخي ”هيمارس“ وغيره من راجمات الصواريخ المتعددة الفوهات التي تمكّن أوكرانيا من التقدم في المناطق التي تحتلها القوات الروسية.

وشنت أوكرانيا هجمات مضادة، هذا الشهر، لتحرير أجزاء كبيرة من الأراضي المحتلة في إقليم خاركيف، شمال شرق البلاد، وحققت مكاسب ميدانية جنوب البلاد أيضًا.

وتصف روسيا توغلها المستمر، منذ 7 أشهر، في أوكرانيا بأنه ”عملية عسكرية خاصة“، وتنفي استهداف المدنيين خلالها.