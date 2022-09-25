رئيسة وزراء بريطانيا: لا تنصتوا لأحاديث بوتين عن الحرب

قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إن بريطانيا وحلفاءها يجب ألا ينصتوا إلى ”طبول الحرب التي يقرعها“ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا، بعد أن أمر بتعبئة جزئية للقوات وأثار احتمال نشوب صراع نووي.

وصرحت تراس لشبكة ”سي.إن.إن“ في مقابلة أذيعت اليوم الأحد: ”لا ينبغي أن نستمع إلى أحاديثه عن الحرب وتهديداته الجوفاء، بدلا من ذلك، ما نحتاج إليه هو الاستمرار في فرض عقوبات على روسيا ومواصلة دعم الأوكرانيين“.

وأمر بوتين في وقت سابق بتعبئة جزئية للقتال في أوكرانيا، ووجه تهديدا ضمنيا باستخدام الأسلحة النووية، فيما وصفه حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه ”عمل يائس ومتهور في مواجهة الهزيمة الوشيكة لروسيا“.

وأشار أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة 300 ألف جندي روسي آخر للقتال إلى تصعيد كبير للحرب التي أودت بالفعل بحياة الآلاف وشردت الملايين ودمرت مدنا وألحقت أضرارا بالاقتصاد العالمي وأحيت مواجهة الحرب الباردة.