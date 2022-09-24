تاريخ النشر:
24 سبتمبر 2022 17:09 GMT
تاريخ التحديث: 24 سبتمبر 2022 19:15 GMT
الصين تتعهد أمام الأمم المتحدة باتخاذ "خطوات قوية" لمنع أي تدخل في تايوان
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي من منبر الأمم المتحدة، السبت، أن بلاده ستتخذ "خطوات قوية" لمنع "التدخل الخارجي" في تايوان. وقال أمام الجمعية العامة للأمم
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي من منبر الأمم المتحدة، السبت، أن بلاده ستتخذ ”خطوات قوية“ لمنع ”التدخل الخارجي“ في تايوان.
وقال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: ”يجب أن نكافح بحزم أنشطة تايوان الانفصالية، وأن نتخذ خطوات قوية من أجل التصدي للتدخل الخارجي“.