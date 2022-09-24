الصين تتعهد أمام الأمم المتحدة باتخاذ "خطوات قوية" لمنع أي تدخل في تايوان

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي من منبر الأمم المتحدة، السبت، أن بلاده ستتخذ ”خطوات قوية“ لمنع ”التدخل الخارجي“ في تايوان.

وقال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: ”يجب أن نكافح بحزم أنشطة تايوان الانفصالية، وأن نتخذ خطوات قوية من أجل التصدي للتدخل الخارجي“.