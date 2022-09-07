تقرير عبري: مباحثات تركية إسرائيلية لعقد لقاء بين لابيد وأردوغان في نيويورك

كشف موقع ”واللا“ العبري في تقرير له عن مباحثات تركية إسرائيلية لعقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، خلال الأسابيع المقبلة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن ”إسرائيل وتركيا أجرتا في الأيام الأخيرة محادثات لعقد لقاء بين لابيد وأردوغان على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في غضون الأسبوعين المقبلين“.

وأشار الموقع إلى أن ”هذه الخطوة ستكون الأخيرة في التطبيع بين الدولتين اللتين أعلنتا قبل نحو ثلاثة أسابيع عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى أعلى مستوى“.

ووفق الموقع العبري، فإنه وفي حال عُقد الاجتماع فستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها أردوغان رئيس وزراء إسرائيليا منذ أن التقى رئيس الوزراء الأسبق أيهود أولمرت في أنقرة عام 2008.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد، منتصف الشهر الماضي، أن ”حكومته ستستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا بعد سنوات من التوتر“.

وفي آذار/مارس الماضي، شهدت العلاقات التركية الإسرائيلية تحولاً بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتركيا، وهي الزيارة الأولى لرئيس إسرائيلي منذ عام 2007.