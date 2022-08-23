أوغلو: ليس لدى تركيا شروط مسبقة للحوار مع سوريا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده ليس لديها شروط مسبقة للحوار مع سوريا.

وأوضح أوغلو، في تصريحات نقلتها وكالة ”رويترز“، أن أنقرة ”ليس لديها شروط مسبقة لإجراء حوار مع الحكومة السورية“، مؤكدا أن ”المحادثات مع دمشق لا بد أن يكون لها أهداف“.

واعتبرت ”رويترز“، تصريحات أوغلو، إشارة إلى مزيد من التخفيف في موقف أنقرة تجاه دمشق.

ودعمت تركيا مقاتلي المعارضة السورية، وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع دمشق في بداية الصراع المستمر منذ 11 عاما.

لكن التدخل الروسي ساعد الحكومة السورية على إعادة مقاتلي المعارضة إلى جيب في شمال غرب سوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من الشهر إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين اقترح أن تتعاون تركيا مع الحكومة السورية في مواجهة أعمال العنف على حدودهما المشتركة.

وقال جاويش أوغلو: ”لا يمكن أن يكون هناك شرط للحوار لكن ما الهدف من هذه الاتصالات؟ البلاد تحتاج إلى التطهير من الإرهابيين.. الناس بحاجة للعودة“.

وتابع ”لا شروط للحوار لكن ما الهدف منه؟ من الضروري أن تكون له أهداف“.

وحول احتمال إجراء محادثات مع دمشق، نقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان الأسبوع الماضي قوله إنه لا يمكن قطع الدبلوماسية بين الدول بالكامل، وإن هناك ”حاجة لاتخاذ مزيد من الخطوات مع سوريا“.