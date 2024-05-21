وزير إيراني يكشف تفاصيل جديدة حول طائرة رئيسي المنكوبة (فيديو)

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عيسى زار بور، الاثنين، تفاصيل جديدة عن تحطم طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي التي سقطت الأحد شمال غرب إيران.

وقال زارع بور في مقابلة مع قناة "خبر" الإيرانية، "هاتف أحد ركاب مروحية الرئيس كان مفتوحاً حتى السابعة أو الثامنة من مساء الأحد".

وأضاف الوزير بور: "استطعنا الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عبر هوائي الهاتف المفتوح للوصول إلى موقع تحطم الطائرة".

وتابع: "من خلال تلك المعلومات حددنا المنطقة، وسلمنا معلوماتنا إلى الطائرة المسيّرة التركية التي شاركت في البحث عن الموقع".