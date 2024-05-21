وزير إيراني يكشف تفاصيل جديدة حول طائرة رئيسي المنكوبة (فيديو)
كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عيسى زار بور، الاثنين، تفاصيل جديدة عن تحطم طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي التي سقطت الأحد شمال غرب إيران.
وقال زارع بور في مقابلة مع قناة "خبر" الإيرانية، "هاتف أحد ركاب مروحية الرئيس كان مفتوحاً حتى السابعة أو الثامنة من مساء الأحد".
وأضاف الوزير بور: "استطعنا الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عبر هوائي الهاتف المفتوح للوصول إلى موقع تحطم الطائرة".
وتابع: "من خلال تلك المعلومات حددنا المنطقة، وسلمنا معلوماتنا إلى الطائرة المسيّرة التركية التي شاركت في البحث عن الموقع".
وتكشف تصريحات الوزير بور أن بعض هواتف مرافقي الرئيس الإيراني كانت نشطة ما بين 3 إلى 4 ساعات، لكن السلطات أعلنت أول مرة للإعلام عن حدوث مشكلة للطائرة في الساعة 4 مساء بتوقيت طهران.
ويعزز ذلك فشل السلطات الإيرانية في الوصول إلى حطام الطائرة الرئاسية، التي استغرق البحث عنها قرابة 16 ساعة متواصلة حتى صباح يوم الاثنين.
وتعرض وزير الاتصالات الإيراني لانتقادات واسعة من قبل إعلاميين وناشطين بارزين بسبب تأخر وصول فرق الإنقاذ إلى مكان سقوط المروحية الرئاسية.