معهد أمريكي: روسيا تستعد لصراع واسع النطاق مع الناتو
كشف معهد دراسات الحرب الأمريكي في دراسة حديثة، بأن روسيا تستعد لصراع واسع النطاق مع حلف شمال الأطلسي؛ الناتو.
وبحسب الدراسة، التي أصدرها المعهد، تُشير العديد من الجهود المالية والعسكرية الجارية من جانب روسيا، إلى أن موسكو تستعد لصراع تقليدي واسع النطاق مع حلف شمال الأطلسي.
وأشارت الدراسة إلى أن الجيش الروسي يواصل إجراء إصلاحات هيكلية، مثل التغييرات المستمرة في الموظفين داخل وزارة الدفاع الروسية، لدعم الحرب في أوكرانيا بالتزامن مع توسيع قدراته التقليدية على المدى الطويل.
وافترضت الدراسة، التي استندت على تصريحات لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بخصوص العديد من الجهود الجارية لتعزيز القدرات العسكرية التقليدية الروسية، بأن الصراع لا يبدو وشيكًا، لكن من المحتمل أن يندلع وفق جدول زمني أقصر مما افترضه بعض المحللين الغربيين.
ورجحت الدراسة أن يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وضع الشروط اللازمة لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي طويل الأجل لروسيا.
ومن أجل الاستعداد لحرب موسعة وفقا للدراسة، قد يفرض بوتين بعض الإجراءات القاسية؛ على الأقل على بعض الأثرياء من رجال الأعمال.
وبينت الدراسة، أن روسيا كانت قد ألمحت أكثر من مرة إلى إمكانية اندلاع "حرب عالمية ثالثة"، وتحدث مسؤولوها عن إمكانية استخدام أسلحة نووية، إذا استمر التدخل الغربي لدعم كييف في صراعها المتواصل منذ أكثر من عامين مع موسكو.
وأكدت على ذلك أيضًا، تحذيرات الرئيس بوتين يوم الإثنين، من حرب أوسع، في معرض رده على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي "إن حدث وأُرسلت قوات الناتو إلى أوكرانيا، فإن ذلك سيجعلهم على بعد خطوة من الحرب العالمية الثالثة"، مُعتبرًا أنه "لا يوجد شيء جيد" من وراء وجود قوات لحلف الناتو في أوكرانيا".