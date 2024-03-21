معهد أمريكي: روسيا تستعد لصراع واسع النطاق مع الناتو

كشف معهد دراسات الحرب الأمريكي في دراسة حديثة، بأن روسيا تستعد لصراع واسع النطاق مع حلف شمال الأطلسي؛ الناتو.

وبحسب الدراسة، التي أصدرها المعهد، تُشير العديد من الجهود المالية والعسكرية الجارية من جانب روسيا، إلى أن موسكو تستعد لصراع تقليدي واسع النطاق مع حلف شمال الأطلسي.

وأشارت الدراسة إلى أن الجيش الروسي يواصل إجراء إصلاحات هيكلية، مثل التغييرات المستمرة في الموظفين داخل وزارة الدفاع الروسية، لدعم الحرب في أوكرانيا بالتزامن مع توسيع قدراته التقليدية على المدى الطويل.

وافترضت الدراسة، التي استندت على تصريحات لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بخصوص العديد من الجهود الجارية لتعزيز القدرات العسكرية التقليدية الروسية، بأن الصراع لا يبدو وشيكًا، لكن من المحتمل أن يندلع وفق جدول زمني أقصر مما افترضه بعض المحللين الغربيين.

ورجحت الدراسة أن يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وضع الشروط اللازمة لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي طويل الأجل لروسيا.