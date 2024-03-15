روسيا تحذر من أي احتجاجات خلال الانتخابات الرئاسية

حذّرت النيابة العامة في موسكو، اليوم الخميس، المواطنين الروس من أي تحرّك احتجاجي خلال الانتخابات الرئاسية المقررة من الجمعة إلى الأحد.

جاء ذلك بعدما دعت المعارضة الروسية يوليا نافالنايا، أرملة المعارض أليكسي نافالني الذي توفي في السجن الشهر الماضي، أنصارها إلى التجمع في مراكز الاقتراع بشكل متزامن، بحسب "فرانس برس".

وقالت متحدّثة عن المسيرات التي دعت إليها نافالنايا: "إن تنظيم هذه الأحداث الجماهيرية والمشاركة فيها يعاقب عليهما بموجب القانون الحالي".