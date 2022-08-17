إسرائيل تعلن استئناف رحلاتها الجوية إلى تركيا في سبتمبر

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، على استئناف الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى تركيا، خلال أيلول/ سبتمبر المقبل.

جاء ذلك عقب إعلان الدولتين، أنهما ستعيدان تبادل السفراء، بعد مرور أكثر من 4 أعوام على استدعاء كل منهما لسفيرها.

وذكر حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي على ”تويتر“، أن لابيد أجرى اتصالًا هاتفيًا مع أردوغان، ”وتبادلا التهنئة بمناسبة قرار إعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل، وعودة السفيرين والقنصلين العامين إلى إسرائيل وتركيا“.

وأكد الطرفان على أن ”التطور الأخير يشكل لبنة أخرى بالغة الأهمية في توطيد العلاقات، وستؤدي كذلك إلى تحقيق إنجازات عديدة، مع التركيز على مجالات الاقتصاد والسياحة“.

كما اتفقا على ”استئناف الرحلات الجوية الإسرائيلية المتجهة إلى تركيا، وانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة في إسرائيل، خلال شهر سبتمبر المقبل“.

وشددا على ”الأهمية الكبيرة لإسرائيل وتركيا في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي“.

وكانت تركيا وإسرائيل، أعلنتا، في وقت سابق من يوم الأربعاء، أنهما ستعيدان تعيين سفير لكل منهما في عاصمة الأخرى.

وتبادل البلدان طرد السفيرين، العام 2018، بسبب استشهاد 60 فلسطينيًا على أيدي القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات عند حدود غزة على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

لكن الدولتين تعملان منذ فترة على إصلاح العلاقات المتوترة مع ظهور الطاقة كمجال رئيس للتعاون المحتمل.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إن إسرائيل وتركيا قررتا استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

وأضاف البيان: ”تقرر رفع مستوى العلاقات بين البلدين مجددًا إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية الكاملة، وإعادة السفيرين والقنصلين العامين“.

في المقابل، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن إعادة تعيين السفيرين ”إحدى خطوات تطبيع العلاقات“.

وأضاف أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة: ”جاءت هذه الخطوة الإيجابية من إسرائيل نتيجة لهذه الجهود، وقررنا نحن أيضًا في تركيا تعيين سفير لدى إسرائيل في تل أبيب“.

وأشار إلى أن تركيا تعكف حاليًا على اختيار السفير الذي ستعينه.