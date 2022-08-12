ناقلة إيرانية تبدأ إعادة تحميل شحنة نفط صادرتها أمريكا

قال مصدران مطلعان اليوم الجمعة إن ناقلة ترفع العلم الإيراني بدأت في إعادة تحميل شحنة نفط كانت الولايات المتحدة قد صادرتها في وقت سابق هذا العام، وذلك بعد موافقة السلطات اليونانية على الإفراج عن الشحنة.

وتسببت القضية في تصدع العلاقات بين أثينا وطهران في ظل التوتر المتزايد بين إيران والولايات المتحدة بعد أن استأجرت واشنطن ناقلة نفط في أبريل/ نيسان لمصادرة الشحنة الموجودة على متن الناقلة لانا التي كانت راسية قبالة اليونان.

وردا على مصادرة النفط الموجود على متن الناقلة لانا، التي كانت تعرف سابقا باسم بيجاس، احتجزت القوات الإيرانية ناقلتين يونانيتين في الخليج في مايو/ أيار، ولم يتم الإفراج عنهما بعد.

وترسو لانا قبالة ميناء بيريوس اليوناني منذ أواخر يوليو/تموز في انتظار تحميل جزء من الشحنة المحتجزة على متن الناقلة (آبي إنرجي) التي استأجرتها واشنطن وكان من المتوقع أن تبحر إلى الولايات المتحدة قبل أن تحكم المحكمة العليا في اليونان بوجوب إعادة الشحنة إلى إيران.

وقال مصدر مطلع شريطة عدم الكشف عن هويته إن ”عملية النقل بدأت“.

وقال مصدر ثان إن عملية النقل بدأت اليوم الجمعة ومن المتوقع أن تكتمل في غضون أيام.

ولم يصدر رد فوري اليوم الجمعة من إيران التي سبق أن حذرت من ”إجراءات عقابية“ ضد أثينا بسبب مصادرة الشحنة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في يوليو/تموز إن واشنطن ”تحترم حقيقة أن هذه القضية اتخذت طريقها عبر الإجراءات القضائية اليونانية“.

وقالت كلير جونجمان من مجموعة (متحدون ضد إيران النووية) والتي تراقب حركة الناقلات المرتبطة بإيران من خلال تتبع السفن وصور الأقمار الصناعية إن اليونان باعتبارها حليفة للولايات المتحدة ”لديها فرصة لاتخاذ موقف“.

وقالت جونجمان ”بدلا من ذلك فإن هذا القرار الصادر عن المحاكم اليونانية يبعث برسالة لإيران بأنها لا توجد تبعات لاختطافها الناقلتين (اليونانيتين)“.