صحيفة: الـ"FBI" كان يبحث عن وثائق نووية عندما داهم منزل ترامب

كشفت صحيفة ”واشنطن بوست“، يوم الخميس، أن عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية، عندما فتشوا منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا هذا الأسبوع.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه لم يتضح إن كانوا عثروا على هذه الوثائق.

وأكد ترامب، الخميس، أن محاميه وممثليه ”يتعاونون تعاونا كاملا“ بعد أن ذكر وزير العدل ميريك جارلاند أن مكتب التحقيقات الاتحادي فتش منزله في فلوريدا.

وأكد جارلاند أن عملاء اتحاديين فتشوا عقار ترامب في فلوريدا للتحقيق فيما إذا كان قد أزال، دون سند من القانون، سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه.

وقال جارلاند إنه وافق شخصيا على قرار تفتيش منزل ترامب.

وأضاف أن وزارة العدل طلبت من المحكمة الكشف عن مذكرة تفتيش قُدمت في إطار التحقيق بسبب ”المصلحة العامة الجوهرية“، بعد أن أعلن ترامب نفسه عن التفتيش في بيان مساء الإثنين.

ويمثل التفتيش غير المسبوق في منتجع ”مار إيه لاجو“ في بالم بيتش تصعيدا كبيرا في أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها ترامب منذ فترة وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة.

وتعرضت وزارة العدل لانتقادات شديدة وتهديدات عبر الإنترنت هذا الأسبوع عقب التفتيش. واتهم أنصار ترامب وبعض زملائه الجمهوريين في واشنطن، الديمقراطيين باستخدام مواقع المسؤولية كسلاح لاستهداف ترامب.