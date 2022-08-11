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شاهد لحظة اغتيال القيادي في حركة طالبان رحيم الله حقاني
تاريخ النشر: 11 أغسطس 2022 20:39 GMT
تاريخ التحديث: 11 أغسطس 2022 21:15 GMT

شاهد لحظة اغتيال القيادي في حركة طالبان رحيم الله حقاني

أظهر مقطع فيديو متداول، يوم الخميس، لحظة اغتيال الشيخ رحيم الله حقاني، رجل الدين البارز في حركة طالبان في أفغانستان، بهجوم في مدرسة دينية بكابول عندما فجر مهاجم

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المصدر: فريق التحرير

أظهر مقطع فيديو متداول، يوم الخميس، لحظة اغتيال الشيخ رحيم الله حقاني، رجل الدين البارز في حركة طالبان في أفغانستان، بهجوم في مدرسة دينية بكابول عندما فجر مهاجم عبوة ناسفة مخبأة في ساق صناعية من البلاستيك.

وكان بلال كريمي المتحدث باسم حكومة طالبان قال تعليقا على الحادثة: ”للأسف الشديد، أُبلغنا أن رجل الدين المبجل الشيخ رحيم الله حقاني استُشهد في هجوم جبان نفذه أعداؤنا“، بحسب ”رويترز“.

وبعد الاغتيال بساعات، أعلن تنظيم داعش في بيان مسؤوليته عن الهجوم.

ونجا حقاني من هجمات سابقة بينها انفجار ضخم في مدينة بيشاور التي تقع في شمال باكستان في 2020، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه وقُتل فيه سبعة على الأقل.

وتقول طالبان إنها حققت الأمن في أفغانستان التي سيطرت على مقاليد الحكم فيها منذ ما يقرب من عام بعد انسحاب القوات الأجنبية.

ومع ذلك تقع هجمات منتظمة يعلن التنظيم مسؤوليته عن الكثير منها، وتستهدف في الغالب الأقليات الدينية والعرقية وقادة طالبان.

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