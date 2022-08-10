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الشرطة الفرنسية تقتل رجلا يحمل سكينا في مطار شارل ديغول
تاريخ النشر: 10 أغسطس 2022 7:46 GMT
تاريخ التحديث: 10 أغسطس 2022 8:50 GMT

الشرطة الفرنسية تقتل رجلا يحمل سكينا في مطار شارل ديغول

قتلت الشرطة رجلا أشهر سكينا في مطار رواسي شارل ديغول في باريس، صباح الأربعاء، على ما أفاد مصدر ملاحي وآخر في الشرطة. وقالت قيادة شرطة باريس في تغريدة "حيّد

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المصدر: ا ف ب

قتلت الشرطة رجلا أشهر سكينا في مطار رواسي شارل ديغول في باريس، صباح الأربعاء، على ما أفاد مصدر ملاحي وآخر في الشرطة.

وقالت قيادة شرطة باريس في تغريدة ”حيّد عناصر الشرطة هذا الصباح شخصًا بحوزته سلاح أبيض في مطار رواسي شارل ديغول“.

وقع الحادث في محطة الركاب 2F قرابة الساعة الـ08.20 الـ (06.20 ت غ) عندما ”كان مشرد يزعج عناصر الأمن فاستدعيت تعزيزات من شرطة الحدود لإخراجه“.

وابتعد الرجل وهو يكيل الشتائم ومن ثم استدار وأشهر سكينا، ففتح شرطي النار باتجاهه على ما ذكرت مصادر الشرطة.

وروى مصور يتبع وكالة فرانس برس وشهد ما حصل أن ”رجلا طويل القامة أشهر شيئا يشبه السكين باتجاه الشرطة، وقد وجه إليه تحذير لكنه تقدم فأطلق الشرطي النار، أطلقت رصاصة واحدة“.

ووضع الضحية على حمالة ونقل إلى منطقة غير متاحة للمسافرين على ما أوضح المصور.

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