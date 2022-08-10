توقعات بأن يتوجه رئيس سريلانكا المخلوع إلى تايلاند

قال مصدران إن رئيس سريلانكا المخلوع جوتا بايا راجاباكسا من المتوقع أن يصل إلى تايلاند غدًا الخميس سعيا للحصول على إقامة مؤقتة في دولة أخرى بجنوب شرق آسيا، بعدما فر من بلاده الشهر الماضي وسط احتجاجات حاشدة.

وفر راجاباكسا إلى سنغافورة في الـ14 من يوليو/ تموز عبر جزر المالديف بعد اضطرابات غير مسبوقة فجرتها أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها سريلانكا في سبعة عقود، وبعد أيام من اقتحام آلاف المحتجين مقر إقامته الرسمي ومكتبه.

وقال مصدران، رفضا الكشف عن هويتهما، إن الرئيس السابق من المتوقع أن يغادر سنغافورة ويتوجه إلى العاصمة التايلاندية بانكوك غدًا الخميس.

ولم ترد وزارة الخارجية السريلانكية على طلبات للتعليق.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة التايلاندية، راتشادا تاناديريك، لرويترز ”لا تعليق“.