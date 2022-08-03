روسيا تطلق قمر "خيام" الإيراني في 9 أغسطس

قالت وكالة الفضاء الروسية ”روسكوزموس“ اليوم الأربعاء، إنها ستطلق قمرا صناعيا إيرانيا إلى الفضاء يوم التاسع من أغسطس/ آب، وفق ما ذكرت وكالة ”رويترز“.

وأضافت ”روسكوزموس“ إن المركبة الفضائية، وهي قمر صناعي للاستشعار عن بعد يسمى (خيام)، سترسل إلى المدار بواسطة صاروخ ”سويوز“.

وفي آذار/مارس الماضي، أعلنت القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، نجاحها في وضع القمر الصناعي ”نور2“ في مداره على بعد مسافة 500 كيلو متر عن سطح الأرض.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“ آنذاك، إن ”القوة الجوية التابعة للحرس الثوري تمكنت من وضع القمر الصناعي نور 2 في مداره باستخدام صاروخ قاصد الذي يعمل على ثلاث مراحل“.

وأضافت أن ”الحرس الثوري أطلق القمر الصناعي نور 2 من صحراء مدينة شاهرود التابعة لمحافظة سمنان شرق العاصمة طهران، ووضعه في مدار 500 كيلو متر“.

وأشارت إلى أن ”مهمة هذا القمر الصناعي هي القياس والاستطلاع، بسرعة 8.6 كيلومتر في الثانية و480 ثانية بعد الإطلاق“.

وقمر ”نور2“ الصناعي هو ثاني الأقمار الصناعية الإيرانية المخصصة لأغراض عسكرية.

وجرى إطلاق أول قمر صناعي للحرس الثوري الإيراني ”نور 1“ قبل 25 شهرا، ولا يزال هذا القمر الصناعي الخفيف نشطا وينقل معلوماته إلى الأرض، وفقا للوكالة الرسمية الإيرانية.