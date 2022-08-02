نانسي بيلوسي تصل تايوان

وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مساء الثلاثاء إلى تايوان بعد أيام من تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن ترجيح زيارتها تايبيه.

وأظهرت صور مباشرة بيلوسي (82 عامًا)، المسافرة على متن طائرة عسكرية أمريكية، تصل إلى مطار سونغشان في تايبيه، فيما يستقبلها وزير الخارجية التايواني جوزف وو.

وأفاد التلفزيون الرسمي الصيني قبيل وصول بيلوسي لجزيرة تايوان بدقائق، أن مقاتلات صينية عبرت مضيق تايوان.

وأفادت قناة ”سي جي تي إن“ CGTN التلفزيونية الرسمية أن ”مقاتلات صينية من طراز Su-35 تعبر مضيق تايوان“، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وتعتبر الصين تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، جزءا من أراضيها، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق هذا الأسبوع إن أي زيارة تقوم بها بيلوسي لتايوان ستكون ”تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للصين“ وحذر من أن ”الجيش الشعبي لتحرير الصين لن يقف مكتوف الأيدي أبدا“.

وتقوم بيلوسي بجولة آسيوية تضم زيارات معلنة إلى سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان.