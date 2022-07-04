تقرير: المسيرات التركية في أوكرانيا فقدت فاعليتها في مواجهة الروس

ذكر موقع ”انسايدر“ الأمريكي، أن المسيرات التابعة للجيش الأوكراني، والتي تشمل عددا كبيرا من ”الدرون“ التركية الصنع، ”لم تعد فعالة“ في مواجهة القوات الروسية، التي نجحت في تطوير وسائل دفاعية وإلكترونية لإسقاطها.

ولفت الموقع في تقرير نشره الأحد، إلى أنه ”في الأيام الأولى للحرب في أوكرانيا ظهرت الطائرات دون طيار كمصدر غير متوقع للنصر على القوات الروسية“.

وأضاف أن ”القوات الجوية الأوكرانية المتخصصة في المسيرات، والتي تشمل الطائرات الاستهلاكية الصغيرة دون طيار التي تستخدم عادة للمراقبة، إضافة إلى الدرون التركية الشهيرة Bayraktar TB2، كان لها الفضل في تدمير معدات عسكرية روسية عديدة“.

وتابع التقرير: ”لكن روسيا تعلمت من الإذلال الذي عانته بسبب الطائرات دون طيار في الأشهر الأولى من الغزو“.

ونقل الموقع عن خبراء عسكريين قولهم إن ”المسيرات الأوكرانية أصبحت أخيرا غير فعالة بشكل متزايد، لأن روسيا حسّنت أنظمة دفاعها وتقوم بإسقاط وتشويش العديد من الطائرات دون طيار الأوكرانية“.

وقال صامويل بينديت المحلل والخبير في الأنظمة العسكرية الآلية والروبوتية في ”مركز التحليل البحري“ الأمريكي: ”ما يحدث الآن هو أن الحرب الإلكترونية والدفاعات الجوية لروسيا أصبحت أفضل تنظيما وميدانية مقارنة بالأشهر السابقة للحرب“.

إنذار مبكر

وأوضح بينديت أن ”القوات الروسية تستخدم رادارات الإنذار المبكر للتعرف على الطائرات دون طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية للتشويش وتعطيل اتصالاتها“، مضيفا أن ”الروس يستخدمون أيضا أسلحة مختلفة مثل المدافع الرشاشة وأنظمة الدفاع الجوي، مثل نظام الصواريخ Tor لإسقاط الطائرات دون طيار“.

وذكر الموقع أن ”اللقطات الأخيرة من وزارة الدفاع الروسية أظهرت نظام حرب إلكترونية Krasukha-S4 خلال العمليات العسكرية وإسقاط طائرة دون طيار أوكرانية“.

من جانبه قال مارك كانسيان المحلل في ”مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية“، إن أوكرانيا ”كانت في السابق قادرة على استخدام الطائرات دون طيار بفاعلية كبيرة، لأن روسيا لم تنظم أنظمتها الدفاعية“.

بطء الدفاع الجوي

وأضاف: ”كانت الطائرات دون طيار قادرة على لعب مثل هذا الدور لأن الروس كانوا بطيئين في إنشاء نظام دفاع جوي، لقد كانوا أيضا بطيئين في تنظيم عملية الأسلحة المشتركة التي تشمل الدروع والمشاة والمدفعية والاستطلاع والمهندسين والدفاع الجوي، والتي تنص عليها عقيدتهم القتالية في الحروب“.

وأشار إلى أن روسيا ”نجحت في تنظيم ووضع دفاعها الجوي الأرضي بشكل أفضل في منطقة دونباس حيث تحول تركيز الحرب“.

ولفت إلى أن ”القوات الأوكرانية بدأت أخيرا في تقليل استخدامها للطائرات دون طيار، لأن القوات الروسية تحبطها بسهولة أكبر وقد يكون فقدان مثل هذه الطائرات مكلفا“.

تكلفة الطائرة

وأوضح الموقع أن ”الطائرات دون طيار أحادية الاستخدام مثل Switchblade و Phoenix Ghost تكلف عدة آلاف من الدولارات لكل منها، لكن تكلفة المسيرات من طراز TB2 تتراوح بين مليون ومليوني دولار لكل منها“.

وتلقت أوكرانيا حوالي 50 طائرة دون طيار من طراز تي بي 2 من شركة الأسلحة التركية ”بايكار“ منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي.

وكانت طائرات ”تي بي 2“ فعالة في الأيام الأولى من الحرب، إلا أنها بدأت ”تتساقط“ أخيرا نتيجة تطور الدفاعات الروسية مما دفع بالجيش الاوكراني الى تقليص استخدامها.

وكشفت تقارير أن الولايات المتحدة تخطط لبيع طائرات دون طير مسلحة من طراز ”إم كيو -1 سي جراي إيجل“ لأوكرانيا، التي تتمتع بقدرات أكبر من طائرات ”تي بي 2“.