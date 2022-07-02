أفغانستان.. طالبان تحث المجتمع الدولي على الاعتراف الرسمي بحكومتها

اختُتمت فعاليات تجمع نظمته حركة طالبان، وضم الآلاف من الزعماء الدينيين والقبليين، اليوم السبت، بحث الحكومات الأجنبية على الاعتراف رسميًا بحكومتها.

لكن التجمع لم يقدم أي إشارات عن تغيير في المواقف إزاء المطالب الدولية، مثل إعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات.

وسقط الاقتصاد الأفغاني في براثن أزمة عميقة بعدما سحبت الحكومات الغربية تمويلها للحكومة وفرضت عقوبات صارمة عليها.

وقالت تلك الحكومات إن ”على حكومة طالبان تغيير موقفها بشأن حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة“.

وذكر المشاركون في التجمع: ”نطالب دول المنطقة والعالم، لا سيما الدول الإسلامية…الاعتراف بإمارة أفغانستان الإسلامية“.

وطالبوا في بيان بـ“رفع جميع العقوبات، وإلغاء تجميد أموال (البنك المركزي)، ودعم التنمية في أفغانستان“.

وإمارة أفغانستان الإسلامية هو الاسم الذي تستخدمه الجماعة للإشارة إلى حكومتها والتي لم تعترف بها أي دولة رسميًا حتى الآن.

وانضم زعيم الجماعة نادر الظهور علنًا إلى التجمع الذي استمر 3 أيام وشارك فيه أكثر من 4 آلاف من الرجال، يوم الجمعة، وألقى كلمة هنأ فيها المشاركين بانتصار طالبان، وأكد استقلال البلاد.

وكانت حركة طالبان قد تراجعت عن إعلان سابق بأن جميع المدارس ستفتح، في آذار/مارس، مما تسبب في بكاء العديد من الفتيات اللاتي حضرن إلى مدارسهن الثانوية، وأثار انتقادات من الحكومات الغربية.

وبث التلفزيون الرسمي الكلمات التي ألقاها المشاركون في التجمع ومن بينهم عدد قليل أثار قضية تعليم الفتيات والنساء.

وقال نائب زعيم طالبان والقائم بأعمال وزير الداخلية سراج الدين حقاني،‭‭‭ ‬‬‬إن العالم يطالب بحكومة شاملة وتعليم شامل، وإن هاتين القضيتين تحتاجان وقتًا.

لكن الزعيم الأعلى للجماعة هبة الله أخوند، الذي يتخذ من مدينة قندهار الجنوبية مقرًا له، قال إنه لا يحق للأجانب إملاء أوامر.

وأفاد البيان الختامي للتجمع أن ”الدفاع عن الإمارة الإسلامية واجب، وأن تنظيم الدولة الإسلامية، الذي أعلن مسؤوليته عن العديد من الهجمات في البلاد، تنظيم غير مشروع“.

وجاء في البيان أن أفغانستان لن تتدخل في شؤون دول الجوار، وعليها ألا تتدخل هي كذلك في شؤون أفغانستان.