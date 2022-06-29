روسيا: قمة مدريد تؤكد "عدائية" الناتو تجاهنا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، إن قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد تؤكد ”عدائية“ الحلف حيال روسيا، واصفا توسيع عضويته إلى فنلندا والسويد بأنه خطوة ”مزعزعة للاستقرار إلى حد كبير“.

وأضاف لوكالات الأنباء الروسية أن ”قمة مدريد تعزز مسار الاحتواء العدواني الذي ينتهجه الحلف حيال روسيا“.

واعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن روسيا تمثل ”تهديدا مباشرا“ لأمن دول الناتو، المجتمعة في قمة في مدريد يوم الأربعاء، والتي تسعى إلى تعزيز جناح الحلف الشرقي ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتابع ”سنقول بوضوح“ خلال القمة التي ستراجع خريطة طريق الحلف للمرة الأولى منذ العام 2010، ”إن روسيا تمثل تهديدا مباشرا لأمننا“.

وشدد على أن قمة مدريد ”تاريخية“ بينما يواجه الحلف ”أخطر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية“.

وفي مواجهة التهديد الروسي، ستقرر دول الناتو في مدريد تعزيز ”مجموعاتها القتالية“ الموجودة على الحدود الشرقية للحلف.

وقال ستولتنبرغ يوم الاثنين إن الناتو ”سيحدث تحولا في قوة ردعه“ البالغة 40 ألف جندي ويزيد عدد قواته ذات الجاهزية العالية ”إلى ما فوق“ 300 ألف جندي.