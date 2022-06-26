الآلاف يحتجون في مدريد على قمة حلف الأطلسي

احتج الآلاف، وهم يحملون أعلام الاتحاد السوفيتي السابق برمزيها المطرقة والمنجل، في مدريد اليوم الأحد ضد قمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد في العاصمة الإسبانية الأسبوع المقبل.

وسيلتقي قادة الدول الأعضاء في مدريد يومي 29 و30 يونيو حزيران، وسط إجراءات أمنية مشددة، في وقت تواجه فيه المنظمة التحدي غير المسبوق المتمثل في الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يدرس الحلف الطلبين اللذين تعارضهما تركيا العضو في الحلف بانضمام فنلندا والسويد.

وتقدمت دولتا الشمال بطلبين للانضمام للحلف في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، ويصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب بأنها عملية عسكرية خاصة، ويقول إن من أسبابها الرد على انضمام دول أخرى إلى حلف شمال الأطلسي تقع بالقرب من حدود روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي منذ التسعينيات.

وهتف المتظاهرون بشعارات تندد بالتسلح قائلين إن زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا التي حث عليها الحلف تشكل تهديدا للسلام.

وقال المنظمون إن خمسة آلاف شخص انضموا إلى المسيرة، لكن السلطات في مدريد قدرت العدد بنحو 2200.

وصرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مقابلة صحفية نُشرت اليوم الأحد أن القمة ستركز كذلك على التهديد من الجناح الجنوبي لأوروبا في أفريقيا، وقال أيضا إن روسيا تشكل تهديدا لأوروبا.