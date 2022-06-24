ما سر الورقة التي حملها جو بايدن والتقطتها عدسات المصورين؟

كشفت صورة التُقطت بعدسات الزوم الصحفية، لورقة تعليمات بروتوكولية كان يحملها الرئيس الأمريكي جو بايدن ويقرأ منها في اجتماع حكومي، يوم الخميس، أنه يتلقى من إدارة الاتصالات في البيت تعليمات بالتفاصيل، حتى الصغيرة جدا التي يتوجب عليه أن يقولها ويقوم بها.

"ورقة تعليمات" تضبط تحركات بايدن خطوة بخطوة خطأ عفوي للرئيس الأمريكي بايدن ضبطته الكاميرات عندما رفع ورقة "غش" تضبط تحركاته خطوة بخطوة خلال اجتماع تم تكبير الورقة وكان من بين ما كتب فيها :"ستدخل الغرفة.. تقول مرحبا.. ستأخذ مقعدك.. ستعطي تعليقات موجزة.. ستخرج#إرم_نيوز #Biden pic.twitter.com/7oYIrJIrOv — إرم نيوز (@EremNews) June 24, 2022

وتشمل تلك التعليمات نقاطًا تبدأ من لحظة دخوله القاعة واستهلال الاجتماع وحتى النهاية، بما في ذلك كلمات التحية ومواقع الحركة والمغادرة وصولا إلى المداخلات والتعقيبات التي تبدو للناس عفوية.



ونقلت شبكة ”فوكس نيوز“ التي نشرت الصورة وأثارت جدلا واسعا، قول مسؤول في البيت الأبيض إن بطاقة الملاحظات هذه هي ممارسة قديمة للسياسيين.

وفي جزء مما احتوته إحدى البطاقات التي كان يحملها ويقرأ منها الرئيس بايدن، يوم أمس، خلال اجتماع بيئي حول ”شراكة تنفيذ مشروع مشترك للتعامل مع الرياح في السواحل البحرية الفيدرالية“، ظهرت صورة مخطط يوضح مدى ارتفاع توربينات الرياح البحرية التي تتم مناقشتها مقارنة بمعالم مثل مبنى إمباير ستيت و برج إيفل.

ولاحقًا، حمل الرئيس بطاقة ملاحظات منفصلة وكان يقرأ جانبًا واحدًا منها وعلى الجانب الآخر من بطاقة الملاحظات المواجهة للكاميرات ظهرت قائمة توجيهات للرئيس.

وفي النقطة الأولى منها، مكتوب التالي: ”أنت تدخل غرفة روزفلت وتلقي التحية على المشاركين“، ثم ”أنت تأخذ مقعدك“.

وبعد النقطة التي تقول ”تدخل الصحافة“، تقرأ النقطة التالية، ”أنت تعطي تعليقات موجزة“، مع بيان يشير إلى أن المدة ”دقيقتان“.

لكن الذي حصل كما تقول ”فوكس نيوز“ أن مدة الدقيقتين استغرقت مع الرئيس حديثا لمدة ثماني دقائق تقريبًا.

وتضيف بطاقة التعليمات: ”عندما يغادر الصحفيون تقوم أنت بتوجيه سؤال لرئيسة المشروع البحري المشترك ليز شولر، مع ملاحظة أن شولر غير موجودة شخصيا في الاجتماع، حيث إنها تشارك افتراضيا أون لاين.

وتختم مذكرة التعليمات بنقطتين: ”أنت تشكر المشاركين“ و“أنت تغادر“.

ونقل تقرير الشبكة قول مسؤول في البيت الأبيض إن هذه ترتيبات نموذجية للغاية يستخدمها السياسيون والمسؤولون الحكوميون في المناسبات العامة.

وقالت هانا هانكينز، مسؤولة الاتصالات السابقة في البيت الأبيض بعهد الرئيس باراك أوباما، إنه استخدم أيضًا تنسيقًا مشابهًا للملاحظات خلال فترة رئاسته.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها ملاحظات بايدن على نطاق واسع. ففي مارس / آذار، شوهد وهو يحمل بطاقة تقول: ”مؤتمر صحفي عن قسوة بوتين، وأسئلة وأجوبة“. وكان ذلك حينها مؤتمرا صحفيا حول الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

أيضا حصل في مناسبة عامة في شهر يوليو الماضي أن جرى تسليم الرئيس مذكرة كتب عليها: ”سيدي، هناك شيء ما على ذقنك“.

وأشار التقرير إلى أن بايدن ليس أول رئيس ظهر وهو يحمل ورقة ملاحظات تلفت انتباه وسائل الإعلام. ففي عام 2018، شوهد الرئيس دونالد ترامب وهو يحمل ملاحظات مكتوبة بخط اليد تضمنت ردودًا معدة مسبقًا.

وحصل ذلك خلال جلسة استماع في البيت الأبيض مع عائلات ضحايا باركلاند بعد إطلاق النار الجماعي في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية.

وفي مناسبة أول محاكمة لعزله في عام 2019، كان ترامب يحمل بطاقة ملاحظات مكتوبة بخط اليد، وانتشرت على نطاق واسع، كتب عليها: ”لا أريد مقايضة“ .