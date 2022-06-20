8 قتلى و38 مختطفا إثر هجمات على كنيستين في نيجيريا

قُتل 8 أشخاص واختطف 38 آخرون إثر هجوم مسلحين على كنيستين بولاية كادونا شمالي نيجيريا، أمس الأحد، حسبما أفاد مسؤول من الجمعية المسيحية يوم الإثنين.

جاء ذلك بعد أسبوعين من هجوم مماثل في جنوب غرب البلاد.

وقال القس دانلامي جاجيري رئيس الجمعية لـ“رويترز“، عبر الهاتف، إن ”الهجوم وقع أثناء قداس الصباح في كنيسة معمدانية وأخرى كاثوليكية أمس الأحد“.

ولم يرد المتحدث باسم شرطة الولاية ومفوض الأمن الداخلي في كادونا على الفور على طلب للتعليق.

وهاجم مسلحون ببنادق من طراز ”إيه.كيه-47“ ومتفجرات كنيسة القديس فرنسيس الكاثوليكية في بلدة أوو قبل نحو أسبوعين، مما أسفر عن مقتل 40 شخصا.

وتشتبه الحكومة في أن فرع ”داعش“ المتشدد في غرب أفريقيا يقف وراء الهجوم، لكن التنظيم لم يعلن مسؤوليته.

وتنتشر العصابات المسلحة في أنحاء شمال غرب نيجيريا حيث تقوم بالسرقة أو الخطف مقابل فدية.

ويتزايد العنف مع فشل قوات الأمن، التي تعاني من ضغوط شديدة، في وقف الهجمات في كثير من الأحيان.