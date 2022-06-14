الصحفية الإيرانية المعارضة مسيح نجاد تنال جائزة "الشجاعة الأخلاقية"

منحت اللجنة اليهودية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، جائزة ”الشجاعة الأخلاقية“ للصحفية والناشطة الإيرانية المعارضة مسيح علي نجاد في معركتها ضد النظام الإيراني، وأشادت بشجاعتها والتزامها بحقوق الإنسان.

وقالت ليزا برزان، عضوة اللجنة اليهودية الأمريكية: ”مسيح علي نجاد جديرة بالثناء لتكريس حياتها لفضح جرائم قادة الجمهورية الإسلامية والمجازفة بحياتها للدفاع عن حقوق المرأة في إيران من أجل مستقبل أفضل“.

من جانبها، قالت مسيح علي نجاد: ”أشارك جائزة الشجاعة الأخلاقية مع نساء إيرانيات شجاعات تم الاعتراف بهن كمواطنات من الدرجة الثانية منذ الثورة الإيرانية العام 1979“.

وأضافت: ”الحجاب الإلزامي للحكومة الإسلامية مثل جدار برلين للشيوعية، ومثلما سقطت الشيوعية مع سقوط جدار برلين، كذلك ستسقط الجمهورية الإسلامية بانتصار النساء على الحجاب الإلزامي“.

وأوضحت: ”كما قلت سابقًا أمام أعضاء الكونغرس، اتفقتم مع النظام الإيراني أم لا، فإن الشعب الإيراني اتفق على التخلص من الديكتاتور، وإذا لم تعزل الجمهورية الإسلامية سيتعين عليك محاربة الإسلاميين في الغرب في المستقبل“.

ویدیوی کامل سخنرانی‌ام در کنار سخنرانانی چون زلنسکی رییس‌جمهور اوکراین، وزرای خارجه آمریکا، بحرین، اسراییل، و‌ نمایندگان کنگره: با رژیم ایران توافق کنید یا نه مردم ایران توافق کردند از شر دیکتاتور خلاص شوند.اگر ج.اسلامی را منزوی نکنید در آینده مجبورید با اسلامگرایان در غرب بجنگید pic.twitter.com/6a6UPX3zPB — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) June 14, 2022

وقالت: ”عملي لم ينتهِ“، في إشارة إلى جهود السلطات الإيرانية الحثيثة لوقفها وإسكاتها بطرق مختلفة من بينها محاولة اغتيالها، العام الماضي، في نيويورك.

وبدأت علي نجاد مسيرتها الصحفية بتغطية الأخبار البرلمانية في هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، وأصبحت مثيرة للجدل بسبب مقالاتها عن المشرعين الفاسدين، واضطرت إلى مغادرة إيران، العام 2009، عقب قمع الاحتجاجات التي اندلعت ضد النظام على خلفية اتهامه بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.

وتعيش الصحفية والناشطة مسيح علي نجاد، منذ العام 2009، وحتى الآن في الولايات المتحدة، وفي 14 يوليو/تموز العام الماضي، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن فريقًا مكونًا من 4 أعضاء تابع لجهاز المخابرات الإيرانية حاول اختطاف مسيح علي نجاد من نيويورك، لكن هذه الخطة قد تم إفشالها.

وبعد صدور تقرير وزارة العدل حول اختطافها، قالت نجاد في حديث لموقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض، ”إن الحكومة الإيرانية لن تنجح بمحاولتها خنق صوتها وصوت الشعب، وإن محاولة اختطافها لن تغير مجرى حياتها وأنشطتها“.

وفي العام 2014، أطلقت مسيح علي نجاد حملة ”الحرية للمرأة في إيران“ على الإنترنت ضد الحجاب الإجباري، وتحولت إلى أكبر حملة عصيان مدني في تاريخ إيران.