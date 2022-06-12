الأرجنتين تحتجز "طائرة إيرانية" تحمل أشخاصا على صلة بفيلق القدس

احتجزت السلطات الأرجنتينية طائرة ركاب إيرانية مؤجرة لفنزويلا على متنها أشخاص على صلة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، فيما اعتبرت طهران أن الواقعة لها ”أغراض سياسية“.

وقال وزير الأمن الأرجنتيني أنيبال فرنانديز، إن ”السلطات في مطار بيونس آيرس، احتجزت طائرة من طراز بوينغ 747 مملوكة لشركة ماهان إير الإيرانية، ومؤجرة لفنزويلا“، مشيرا إلى أن الطائرة فُرضت عليها عقوبات أمريكية.

وأضاف الوزير فرنانديز أن سلطات المطار صادرت جوازات سفر خمسة من أفراد الطاقم الإيرانيين، وذلك بحسب ما نقل موقع ”إيران إنترناشيونال“ الإيراني المعارض.

وذكر ”إيران إنترناشيونال“ نقلا عن موقع ”lanacion“ الإخباري الأرجنتيني، أن الطائرة ”كانت قادمة من المكسيك، ويرتبط بعض أفراد طاقمها بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني“.

وأوضح أن ”الطائرة التي استأجرتها شركة طيران كونفياسا المملوكة لفنزويلا، وصلت إلى بوينس آيرس الإثنين، لكن لم يُسمح لها بالتزود بالوقود بسبب العقوبات الأمريكية“.

وأشار إلى أن الطائرة ”كانت تحمل قطع غيار لشركة سيارات ولم يتم العثور على أي شحنة مشبوهة بها خلال عدة عمليات تفتيش“، مضيفا أنه كان من المقرر أن تتجه الطائرة إلى أوروغواي مساء الأربعاء.

كما نقل موقع ”إيران إنترناشيونال“، عن موقع ”أفييشنلاين“ الإخباري للطيران في أمريكا اللاتينية، أن ”بعض أفراد الطاقم لم يكونوا مدرجين في بيان رحلة طائرة ماهان المضبوطة“.

”أغراض سياسية“

في المقابل، قال مدير العلاقات العامة في شركة ”ماهان إير“ للطيران، أمير حسين ذوالا نواري، لوكالة ”إيرنا“ الحكومية، إن ”الطائرة التي تم احتجازها في الأرجنتين، غير مؤجرة، بل مبيوعة لشركة فنزويلية منذ أكثر من عام“.

واعتبر نواري أن ”طاقم الطائرة مملوك أيضا لشركة الطيران الفنزويلية وليس له علاقة بخطوط ماهان الجوية“.

واعتبر أن ”الاستيلاء على هذه الطائرة تحت اسم ماهان إير، له أغراض سياسية“.

دعوة للتحقيق

وقدم جيراردو ميلمان، العضو في البرلمان الارجنتيني عن المعارضة، طلبا رسميا لإجراء تحقيق بشأن طائرة ماهان المحتجزة وطاقمها، مشيرا إلى ما أسماها ”رحلات جوية غامضة“.

وقال ميلمان إن ”الطائرة الإيرانية في بوينس آيرس أوقفت جهاز التوجيه الخاص بها في إطار الرحلة التي تخضع للتحقيق“.

وعاقبت وزارة الخزانة الأمريكية شركة ”ماهان إير“ في 2008، بسبب ”دعمها“ فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وتقول الولايات المتحدة إن الحرس الثوري يستخدم طائرات ”ماهان إير“ لإرسال أسلحة إلى جماعات متشددة.

وبحسب موقع ”إيران إنترناشيونال“، أظهرت وثائق مسربة من ”ماهان إير“ في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن الشركة ”ترسل عناصر من فيلق القدس ومعدات عسكرية إلى سوريا ولبنان، فيما يتم استخدام ركاب عاديين كدروع بشرية“.

وأضاف الموقع الإيراني المعارص، أنه ”في أيار/ مايو 2012، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن فنزويلا قدمت ذهبا لإيران مقابل إعادة بناء صناعتها النفطية، وأن شركة ماهان إير كانت متورطة في شحن الذهب“.

ونقل الموقع عن تقرير سابق لوكالة ”بلومبيرغ“ للأنباء، أن ”9 أطنان من سبائك الذهب بقيمة 500 مليون دولار، أرسلت إلى طهران في أبريل 2016 على متن طائرة، وذلك مقابل تعاون إيران في إنشاء مصافي البنزين في فنزويلا“.