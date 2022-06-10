حاكم طالبان في كابول: من يعارض حكم الحركة في أفغانستان يجب قتله

قال حاكم حركة طالبان في العاصمة الأفغانية كابول، مولوي ندا محمد نديم، إن من يعارض حكم الحركة يجب أن يتم قتله، معتبراً مواجهة الجماعات المعارضة لطالبان بأنها ”واجب“.

وذكر محمد نديم، في مقطع فيديو نشرته قناة ”طلوع نيوز“ الأفغانية عبر تلغرام، أن ”معارضة نظام طالبان ممنوعة، وأن معارضي هذه المجموعة يجب أن يقتلوا“.

وفي إشارة إلى أنشطة جبهة المقاومة الوطنية التي يتزعمها المعارض السياسي والعسكري أحمد شاه مسعود، قال نديم إن مواجهة هذه القوة ”واجب“ على طالبان.

في سياق متصل، أفادت جبهة المقاومة الوطنية المعارضة بمقتل أربعة من عناصر طالبان في مديرية خوجياني في مقاطعة ننكرهار شمال شرق أفغانستان.

من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان لها الجمعة، إن قوات الأمن التابعة لحركة طالبان في ولاية بنجشير شمال أفغانستان اعتقلت بشكل غير قانوني وعذبت مواطنين متهمين بصلاتهم بجبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود، ووصفتها بأنها ”جريمة حرب“.

وذكر البيان أن الآلاف من مقاتلي طالبان يتمركزون في بنجشير منذ منتصف أيار/مايو 2022، في أعقاب الهجمات التي شنتها قوات جبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود على نقاط التفتيش لحركة طالبان.

وأضافت منظمة هيومن رايتس ووتش أن ”طالبان ردت على الهجمات بنشر آلاف المقاتلين في مقاطعة بنجشير، والبحث عن السكان المحليين الذين يدعمون جبهة المقاومة“.

في الوقت نفسه، قال ريتشارد بينيت، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، إن تقرير هيومن رايتس ووتش عن بنجشير كان متسقًا بشكل عام مع التحقيق الذي أجريته حاليًا.

وكتب بينيت ”التحقيق شامل وشفاف ويجب محاسبة الجناة، وعلى جميع الأطراف المعنية واجب حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان الدولية“.

من جانبها، قالت باتريشيا غوسمان، المديرة المساعدة في آسيا في هيومن رايتس ووتش: ”لجأت قوات طالبان في بنجشير على الفور إلى ضرب المدنيين رداً على القتال ضد جبهة المقاومة الوطنية“.

كما نفذت قوات طالبان ”إعدامات ميدانية واختطاف مقاتلين خلال عمليات تفتيش في محافظات أخرى، وهو ما يعد جريمة حرب“.

وفي وقت سابق، دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلك حظر السفر على عدد من قادة طالبان.

ودعت هيومن رايتس ووتش إلى حظر سفر زعيم طالبان هبة الله آخوند زاده، ورئيس المخابرات عبد الحق وثيق، ووزير الخارجية بالإنابة محمد خالد حنفي، مشيرة إلى أن ”حكومة طالبان أخفقت في معاقبة مرتكبي انتهاكات جسيمة داخل الجماعة، مما عرض المزيد من المدنيين للخطر“.