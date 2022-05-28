مع تقدم الجيش الروسي.. القوات الأوكرانية قد تنسحب من المنطقة الشرقية

قالت أوكرانيا السبت، إن قواتها قد تضطر للانسحاب من آخر جيب للمقاومة في لوغانسك لتجنب الأسر، مع التقدم السريع الذي تحققه القوات الروسية في الشرق، في تغير كبير لتطورات الحرب الدائرة منذ ثلاثة أشهر، بحسب ما أوردت ”رويترز“.

وربما يُقرب الانسحاب الأوكراني الرئيس فلاديمير بوتين، من هدفه المعلن المتمثل في السيطرة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا بالكامل.

وحققت القوات الروسية مكاسب ميدانية في المنطقتين اللتين تكونان معا حوض دونباس، بينما قصفت مدنا وبلدات وحولتها لأنقاض.

دمار المباني

وقال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا إن ”القوات الروسية دخلت سيفيرودونتسك، أكبر مدينة تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونباس الشرقية، بعد محاولة مستمرة منذ أيام لمحاصرة القوات الأوكرانية في سيفيرودونتسك“، التي قال جايداي سابقا إن ”90% من مبانيها تعرضت للدمار“.

وقال جايداي، على تيليغرام: ”لن يتمكن الروس من السيطرة على منطقة لوغانسك في الأيام المقبلة كما توقع المحللون“، في إشارة إلى سيفيرودونتسك وليسيتشانسك الواقعة على الجانب الآخر من نهر سفريسكي دونيتس.

وأضاف: ”سيكون لدينا ما يكفي من القوة والموارد للدفاع عن أنفسنا. ولكن من الممكن أن نتراجع حتى نتجنب تطويقنا“.

وقال وكلاء موسكو الانفصاليون إنهم يسيطرون الآن على ليمان، وهي مركز رئيسي للسكك الحديدية إلى الغرب من سيفيرودونتسك.

وذكر مسؤولون أوكرانيون أن ”روسيا سيطرت على معظم المدينة“، لكنهم أضافوا أن ”القوات الأوكرانية تعرقل التقدم إلى سلوفيانسك، وهي مدينة تبعد نصف ساعة بالسيارة عن ليمان صوب الجنوب الغربي“.

وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق، إن أوكرانيا تحمي أراضيها ”بقدر ما تسمح به مواردنا الدفاعية الحالية“.

وأضاف زيلينسكي في كلمة: ”إذا اعتقد المحتلون أن ليمان وسيفيرودونيتسك ستكونان لهم، فهم مخطئون. دونباس ستكون أوكرانية“.

وقال الجيش الأوكراني إنه صد ثماني هجمات في دونيتسك ولوغانسك أمس الجمعة، ودُمرت دبابات وعربات مدرعة.

ثمن باهظ

وأمس الجمعة أيضا، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لتلفزيون ”بلومبيرغ“ إن بوتين ”يواصل التقدم في دونباس بثمن باهظ عليه وعلى الجيش الروسي“.

وتقدمت القوات الروسية في دونباس بعد اختراق الخطوط الأوكرانية الأسبوع الماضي، في مدينة بوباسنا الواقعة جنوبي سيفيرودونتسك.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات البرية الروسية بسطت سيطرتها على عدة قرى شمال غربي بوباسنا.

وتحولت بوباسنا، التي وصل إليها صحفيو ”رويترز“ في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا يوم الخميس، إلى أرض قاحلة محترقة.

وشوهدت جثة منتفخة لرجل في زي عسكري ترقد في فناء.

ويأتي التقدم الروسي في الشرق في أعقاب هجوم أوكراني مضاد دفع قوات بوتين للتراجع بعيدا عن خاركيف هذا الشهر.

لكن موسكو منعت القوات الأوكرانية من مهاجمة الصفوف الخلفية من خطوط الإمداد الروسية لدونباس.