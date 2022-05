ما حقيقة ارتداء بوتين سترة واقية من الرصاص؟

أثارت صورة تم تداولها على ”تويتر“ منذ أيام جدلًا حول حقيقة ارتداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سترة واقية من الرصاص، وما إذا كان الرئيس الذي تخوض بلاده حربًا على أوكرانيا منذ أشهر، مهددًا بالاغتيال.

وتم تداول الصورة، بشكل أساس على ”تويتر“، منذ الـ 22 من مايو/ أيار، وتم الزعم بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ يرتدي سترة واقية من الرصاص خلال الظهور في الأماكن العامة، حيث يخضع لحماية غير عادية، لكن بالتدقيق في أصل الصورة المتداولة ظهر أنها تعود إلى 5 سنوات خلت، وأن الأمر لا يتعلق بسترة واقية من الرصاص، وفق ما أكده تقرير نشره موقع ”أوبسرفرز“ الفرنسي الإخباري.

ووفق التقرير، تمت مشاركة الصورة بواسطة حساب عمليات ”أنونيموس“ على ”تويتر“ الذي ينقل بانتظام محتوى مؤيدًا لأوكرانيا ومعاديًا لروسيا، حيث شوهد فلاديمير بوتين متوجهًا نحو بحيرة مع دائرة حمراء تحيط بما يشبه شكلًا معينًا تحت سترته، ويقول التعليق: ”يبدو أن بوتين بدأ يرتدي سترة واقية من الرصاص“.

Looks like Putin has start wearing bulletproof vest. pic.twitter.com/pBnmZHzrhG

— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) May 21, 2022