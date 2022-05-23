مقتل شخص داخل سفارة قطر بباريس

قُتل حارس أمن ، صباح اليوم الاثنين ، في سفارة دولة قطر في باريس وتم القبض على منفذ الهجوم وفقا لما تناقلته وسائل إعلام فرنسية.

ويُزعم أن المهاجم دخل السفارة عنوة واندلعت مشادة بينه وحارس الأمن ما دفع المهاجم إلى استهداف الحارس بالضرب المبرح.

ووصلت الشرطة بسرعة إلى مكان الحادث واعتقلت المشتبه به البالغ من العمر 38 عامًا.

وقالت مصادر محلية إن المهاجم معروف بالفعل لدى الشرطة، وكان يهتف ”الله أكبر“ وقت الهجوم المميت.

وذكرت المصادر المحلية أن الضحية البالغ من العمر 44 عامًا تلقى الإسعافات الأولية من قبل خدمات الطوارئ لكنه كان يعاني من توقف القلب والجهاز التنفسي وتعذر إنعاشه.

ولاحقا تم إعلان وفاة الضحية في مكان الحادث حوالي الساعة 8:20 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقال مصدر محلي إن المهاجم معروف بكونه مصاب بمرض انفصام الشخصية وبحسب التقارير الأولية فقد كانت نتيجة اختبار تعاطيه الكوكايين إيجابية.

ولا تزال التحقيقات جارية بينما تبقى دوافع القاتل المزعوم مجهولة حتى الآن.

ولا يستبعد المحققون في الوقت الحالي إمكانية أن تكون دوافع الهجوم إرهابية.