قائد أوكراني في آزوفستال: أنفذ قرارا من القيادة العليا لإنقاذ الأرواح

قال قائد كبير في القوات الأوكرانية المتحصنة أسفل مصنع آزوفستال للصلب الذي تحاصره القوات الروسية إنه ينفذ قرارا من القيادة العسكرية العليا لإنقاذ حياة الجنود، لكنه لم يشر إلى الاستسلام.

وأضاف القائد دينيس بروكوبينكو في مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: ”الأمر المهم هو إدراك جميع المخاطر، هل هناك خطة بديلة، هل أنت ملتزم تماما بتلك الخطة التي يجب أن تسمح بتنفيذ المهام الموكلة مع الحفاظ على حياة الأفراد وصحتهم، هذا هو أعلى مستوى من الإشراف على القوات، وخصوصا عندما يتم اعتماد قرارك من قبل أعلى قيادة عسكرية“.

وصار مصنع الصلب، الذي يعود إلى الحقبة السوفييتية، رمزا لمقاومة محاولات روسيا للسيطرة على مساحات من شرق وجنوب أوكرانيا، في الهجوم المستمر منذ عدة أسابيع.

وفي التاسع من مايو/ أيار الجاري، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قوات روسية مدعومة بالدبابات والمدفعية بدأت بتنفيذ ”عمليات اقتحام“ لمصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول.

وكان العسكريون الأوكرانيون المتحصّنون منذ أسابيع بملاجئ في المصنع، قالوا في وقت سابق إنهم ”لا ينوون الاستسلام“.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، التوصل إلى هدنة في مجمّع آزوفستال للصلب، آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها: ”هناك وقف لإطلاق النار في الوقت الحالي وفتح ممر إنساني ينقل من خلاله الجنود الأوكرانيون الجرحى إلى المؤسسات الطبية في نوفوازوفسك“، في الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية والموالية لروسيا.

وذكر شاهد عيان أن حوالي 12 حافلة تقل جنودا أوكرانيين كانوا متحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في جنوب شرق أوكرانيا، والذي تحاصره روسيا، غادرت المصنع الاثنين.

ولم يتسن تحديد عدد الجنود الذين كانوا على متن الحافلات. ولم يتضح أيضا ما إذا كانوا جميعا من بين 40 جريحا من المقاتلين الأوكرانيين الذين قيل إنهم كانوا تحت المصنع. ويقال إن نحو 600 جندي كانوا في الداخل.

كما أعلن عمدة ماريوبول فاديم بويتشينكو، يوم الاثنين، مقتل 15 امرأة من عناصر الجيش والقطاع الصحي بمصنع آزوفستال للصلب في المدينة الأوكرانية، ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن بويتشينكو قوله: ”هذه مأساة بالنسبة للشعب الأوكراني بأسره“، مضيفا أن ”أعضاء مجلس المدينة دعوا وزارة الخارجية الأوكرانية إلى استخدام كل الوسائل المتاحة على المستوى الدولي لإنقاذ المقاتلين الأوكرانيين المحاصرين في المصنع“.