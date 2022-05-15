استطلاع: ثلت البريطانيين يفضلون تنحي الملكة لصالح الأمير تشارلز

يعتقد واحد من كل ثلاثة بريطانيين أن الوقت قد حان لأن تتنحى الملكة إليزابيث الثانية، وأن يتولى العرش ابنها الأكبر ولي العهد الأمير تشارلز بعد أشهر من المشاكل الصحية للملكة البالغة من العمر 96 عاما.

وأظهر الاستطلاع أنه سيكون هناك دعم أكبر من أي وقت مضى للملكة إذا قررت التنحي والسماح لأمير ويلز بأن يصبح ملكا.

وبحسب صحيفة ”مترو“ البريطانية وجد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ”يوجوف“ لصالح ”راديو تايمز“، أن ”34% من الذين تم استطلاعهم قالوا إنهم يعتقدون أن الملكة يجب أن تتقاعد وأن يتولى تشارلز الحكم“.

في المقابل، أظهر الاستطلاع أن أقل من نصف المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن الملكة إليزابيث يجب أن تبقى على عرشها لبقية حياتها.

وبحسب صحيفة ”مترو“ رأى محللون أن هناك ”تحولا أساسيّا“ في نظرة البريطانيين تجاه الملكة.

وأوضحت الصحيفة أن ”هذه المرة الأولى منذ بدء الاستطلاع بشأن العرش قبل عامين التي يحدث فيها تحول حاسم نحو التفكير العام أنه قد يكون الوقت حان لتنحي الملكة إليزابيث“.

ولفتت إلى أنه ”ينظر إلى غياب الملكة الأخير عن افتتاح دورة البرلمان، وهو الأول لها منذ عام 1963، على أنه لحظة محورية للنظام الملكي“.

وقالت الصحيفة ”أشار وجود تشارلز في وسط الحفل إلى مستقبل يكون فيه إما ملكا وإما يحكم نيابة عن والدته.. وفي العام الذي تحتفل فيه الملكة باليوبيل البلاتيني لها، هناك شعور متزايد بأن العودة إلى الواجبات الطبيعية الكاملة قد لا تكون مجدية“.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري قال مراسل ”بي بي سي“ الملكي السابق بيتر هانت ”الوريث على وشك أن يصبح وصيّا على العرش بحكم الأمر الواقع“.

وأضاف ”مع انسحاب الملكة تدريجيّا من الحياة العامة، يحرص القصر على إظهار أن النظام الملكي في أمان في أيدي الأب والابن تشارلز ووليام“.

وأوضحت الصحيفة أن الملكة إليزابيث ،التي تعتبر الأطول خدمة في تاريخ العرش البريطاني، اضطرت إلى إلغاء العديد من الارتباطات الرسمية في الأشهر الأخيرة بسبب مشاكل صحية، لافتة إلى أنها أمضت ليلة في المستشفى أواخر العام الماضي لإجراء فحوصات طبية.

وأشارت إلى أن ”قصر باكنغهام“ الملكي يلتزم ”الصمت الشديد“ بشأن صحة الملكة، لكنه أرجع الغياب اللاحق إلى ألم في الظهر ومشاكل في الحركة.

وقالت الصحيفة ”لكن الملكة أثارت الآمال في أنها ستكون في حالة جيدة بما يكفي لحضور احتفالات اليوبيل الماسي لتوليها العرش والتي تقام الشهر المقبل، وذلك بعد ظهورها في معرض رويال ويندسور للخيول يوم الجمعة“.