أمريكا تسمح ببعض الاستثمارات الأجنبية شمال سوريا خارج سيطرة الحكومة

قالت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إنها ستسمح ببعض الاستثمارات الأجنبية في مناطق بشمال سوريا خارج سيطرة الحكومة دون خضوع الاستثمارات للعقوبات.

وذكر بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن الوزارة أصدرت ترخيصا عاما يسمح ببعض النشاط الاقتصادي في عدة قطاعات، بما في ذلك الزراعة والبناء والتمويل والخدمات الصحية.

وكان مسؤول أمريكي قد أشار إلى هذه الخطوة أمس، قائلا إنها تهدف إلى مساعدة منطقة كانت تخضع في السابق لسيطرة تنظيم ”داعش“.

في الوقت ذاته، نفى مسؤولون أمريكيون نية الولايات المتحدة رفع العقوبات عن حكومة الأسد قبل حدوث تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي.

ولفتوا إلى أن القرار جزء من استراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لضمان هزيمة تنظيم داعش من خلال دعم الاستقرار الاقتصادي.

وأكد المسؤولون أن الترخيص السوري لا يسمح بأي نشاط مع الحكومة السورية، ولا يغير أيا من عقوبات مكافحة ”الإرهاب“ القائمة.

وشددوا على أن الترخيص السوري الجديد جزء من استراتيجية أمريكية لهزيمة تنظيم داعش من خلال دعم الاستقرار الاقتصادي.

وقال المسؤولون: ”لاحظنا اهتماما من شركات خاصة، بينها شركات تعمل في دول مجاورة، للعمل في بعض المناطق بشمال شرق سوريا“.