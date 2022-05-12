بعيد تسجيل أول حالة كورونا.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ بالستية، وفق ما أعلن جيش كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بعد ساعات من إعلان بيونغ يانغ أولى الإصابات بكوفيد في البلاد.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري الجنوبي ”رصد جيشنا نحو الساعة الـ18,29 (09,29 ت غ) إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى من منطقة سونان في بيونغ يانغ“، مضيفا أن الصواريخ أطلقت باتجاه بحر اليابان.

وأكدت وزارة الدفاع اليابانية بدورها عملية الإطلاق، وقال خفر سواحلها لوكالة ”فرانس برس“ إنه أصدر تحذيرا بشأن السلامة للسفن مفاده بأن ”كوريا الشمالية أطلقت صاروخا على ما يبدو“.

ويرجّح بأن عملية الإطلاق هي التجربة السادسة عشرة للأسلحة التي تجريها الدولة المسلحة نوويا هذا العام.

وتأتي بعد يومين من تنصيب رئيس كوريا الجنوبية الجديد المتشدد يون سوك-يول الثلاثاء.

واتهمت سول وطوكيو كوريا الشمالية بإجراء تجربتين منفصلتين لصواريخ بالستية في الأسبوع الذي سبق تنصيبه، رغم أن بيونغ يانغ لم تؤكد الأمر.

ورغم العقوبات الدولية المفروضة عليها على خلفية برامج أسلحتها، كثّفت كوريا الشمالية تجاربها العسكرية هذا العام، وتجاهلت دعوات الولايات المتحدة لعقد محادثات.

وأعلنت كوريا الشمالية، الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد، في ”حالة طوارئ وطنية خطيرة“ تعهد الزعيم كيم جونغ-أون ”بالتغلب“ عليها.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الإصابة ”تتوافق مع“ أوميكرون، وهي نسخة متحورة من فيروس كورونا تمتاز بقدرتها العالية على التفشي.

ونقلت الوكالة عن الزعيم كيم قوله إن البلاد ”ستتغلب“ على جائحة كوفيد-19 من خلال تطبيق نظام حجر صحي ”طارئ إلى أقصى درجة“.

وقال كيم خلال اجتماع طارئ للمكتب السياسي إن ”الهدف هو القضاء على جذور (الجائحة) في أقصر فترة زمنية ممكنة“.

وأضافت الوكالة أن الزعيم ”أكد لنا أنه بفضل درجة الوعي السياسي العالية التي يتمتع بها الشعب، سنتغلب بالتأكيد على حالة الطوارئ، وسننجح في مشروع الحجر الصحي الطارئ“.

وأمر كيم بتشديد المراقبة على الحدود وفرض إجراءات لاحتواء الجائحة، داعيا مواطنيه إلى ”منع انتشار الفيروس الخبيث عن طريق إغلاق أحيائهم بالكامل في كل المدن والمقاطعات في سائر أنحاء البلاد“، وفقًا للوكالة.

كما أعلن الزعيم أن كل الأنشطة الإنتاجية والتجارية سيتم تنظيمها بحيث يتم ”عزل“ كل وحدة عمل لمنع انتشار الفيروس.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها بالكامل منذ بداية انتشار الجائحة في عام 2020.

وحتى يوم الخميس لم تكن بيونغ يانغ أعلنت عن أي إصابة مؤكدة بكوفيد.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد أجرت كوريا الشمالية 13259 اختبارا لفحص كوفيد في 2020، أتت نتائجها كلها سلبية.