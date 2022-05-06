رويترز: بايدن سيوقع على شحنة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا بنحو 100 مليون دولار

قال 4 مسؤولين أمريكيين لـ“رويترز“، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يوقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق من اليوم على شحنة أسلحة جديدة لأوكرانيا لا تقل قيمتها عن 100 مليون دولار، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من شحنات السلاح التي تستهدف مساعدة كييف على صد الغزو الروسي.

وأرسلت الولايات المتحدة لأوكرانيا أسلحة بلغت قيمتها 3.4 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي، في 24 شباط /فبراير.

وشملت هذه الأسلحة: مدافع هاوتزر، وأنظمة صواريخ ستينجر المضادة للطائرات، وصواريخ جافلين المضادة للدبابات، وذخائر.

كما كشفت مؤخرًا عن تزويدها بطائرات ”شبح“ مسيرة.

وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، أن الشحنة الجديدة ستشمل -على الأرجح- مزيدًا من الذخائر لأسلحة مثل مدافع الهاوتزر. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها أرسلت بالفعل نحو 184 ألف قذيفة مدفعية.

وقال اثنان من المسؤولين إن الإعلان عن الصفقة الجديدة قد يصدر في غضون 24 ساعة.

وستكون الشحنة الجديدة من الأسلحة ضمن مبلغ 250 مليون دولار المتبقي لدى سلطة السحب الرئاسي، والتي تسمح للرئيس بأن يأمر بنقل الأسلحة الزائدة من المخزونات الأمريكية دون موافقة الكونجرس استجابة لحالات طارئة.

واقترح بايدن، الشهر الماضي، مساعدات بقيمة 33 مليار دولار لأوكرانيا تشمل أكثر من 20 مليارًا مساعدات عسكرية.

وتقوم الولايات المتحدة بتدريب بعض القوات الأوكرانية خارج أوكرانيا على كيفية استخدام أنظمة مثل مدافع الهاوتزر.

وقال البيت الأبيض إن زعماء مجموعة السبع، ومن بينهم بايدن، سيجرون اتصالًا عبر الفيديو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأحد، لإظهار الوحدة قبل يوم من عطلة يوم النصر في روسيا.

ويصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا على أنها معركة لحماية المتحدثين بالروسية هناك من الاضطهاد على أيدي النازيين ولتوفير الحماية ضد ما يصفه بالتهديد الأمريكي لروسيا المتمثل في توسيع حلف شمال الأطلسي.

وترفض أوكرانيا والغرب مزاعم الفاشية وتعتبرها بلا أساس، وتقول إن بوتين يشن عدونًا غير مبرر.

في سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن روسيا تظن أن بوسعها الإفلات من الملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب بسبب تهديدها بشن هجوم نووي.

وأضاف زيلينسكي، مخاطبًا مركز أبحاث تشاتام هاوس البريطاني من خلال مترجم: ”لا يعتقدون أنه يمكن تحميلهم المسؤولية عن جرائم الحرب؛ لأن لديهم قوة الدولة النووية“.

وأضاف: ”هذا هو اليوم الثاني والسبعون من الحرب الشاملة، ولا يمكننا أن نرى نهاية لها بعد، ولا يمكننا أن نشعر بأي استعداد من الجانب الروسي لإنهائها“.