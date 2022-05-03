لافروف يصعد ضد إسرائيل: يدعمون "النازيين الجدد" في أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إسرائيل، يوم الثلاثاء، بدعم ”النازيين الجدد“ في أوكرانيا، مصعدا بدرجة أكبر خلافا بدأ عندما زعم لافروف، أن أدولف هتلر، من أصول يهودية.

وانتقدت إسرائيل لافروف، أمس الإثنين، قائلة إن زعمه، الذي أدلى به أثناء حديثه عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو يهودي، ”افتراء لا يغتفر يقلل من شأن مآسي محارق النازي“.

وندد زعماء عدة دول غربية، بتصريحات لافروف، واتهم زيلينسكي، روسيا، بـ“نسيان دروس الحرب العالمية الثانية“.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ”متعارضة مع التاريخ وتفسر بدرجة كبيرة سبب دعم الحكومة الإسرائيلية الحالية لنظام النازيين الجدد في كييف“.

وأكدت موسكو مجددا وجهة نظر لافروف، بأن كون زيلينسكي، من أصل يهودي، لا يمنع أن يكون النازيون الجدد يحكمون أوكرانيا.

وقالت في بيان: ”مناهضة السامية في الحياة اليومية وفي السياسة لم تتوقف بل على العكس يجري تغذيتها في أوكرانيا“.

وجاء تأكيد لافروف أن ”هتلر من أصول يهودية“، في مقابلة مع قناة تلفزيونية إيطالية يوم الأحد، ردا على سؤال عن سبب قوله أن ”روسيا تحتاج لتخليص أوكرانيا من النازيين إذا كان رئيسها نفسه يهوديا“.

وأبدت إسرائيل دعمها لأوكرانيا بعد الغزو الروسي في شباط/ فبراير الماضي، لكنها تجنبت في البدء انتقاد موسكو مباشرة ولم تطبق العقوبات الرسمية المفروضة على الأثرياء المحيطين بالرئيس الروسي إذ كانت تخشى تصدع العلاقات مع موسكو التي تتمتع بنفوذ في سوريا المجاورة.

لكن العلاقات توترت وزاد ذلك في الشهر الماضي بعدما اتهم لابيد روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وصدرت احتجاجات عن دول غربية، وكتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في تغريدة على تويتر: ”يجب على العالم أجمع الاعتراض علنا على هذا الخطاب الدنيء والخطير، ودعم شركائنا الأوكرانيين في مواجهة الهجوم الشنيع للكرملين“، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

وقال مكتب مبعوث وزارة الخارجية لمكافحة معاداة السامية في تغريدة على ”تويتر“ إن ”التذّرع بكذبة القضاء على النازية في أوكرانيا، البلد الذي يرأسه يهودي وفيه طائفة يهودية كبيرة يعيش أفرادها بسلام مع مواطنيهم، لا أساس له“، معتبرا أن الفكرة تنطوي على ”حماقة كبرى“.

من جهته، رأى المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت، أن ”الدعاية الروسية التي ينشرها لافروف لا تستحق تعليقا“، على حد تعبيره.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن تصريحات لافروف ”شاذة“.

وأضاف في مؤتمر صحفي مساء الإثنين: ”أما بالنسبة للجزء الذي يشير إلى هتلر، فهو حقا مشين“.