البابا أبلغ بوتين رغبته في عقد اجتماع معه دون أن يتلقى ردا

قال البابا فرنسيس في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء، إنه طلب الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في محاولة لوقف الحرب في أوكرانيا، لكنه لم يتلق ردا.

وأبلغ البابا صحيفة ”كورييري ديلا سيرا“ الإيطالية بأن البطريرك كيريل من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الذي أيد الحرب ”لا يمكن أن يصير خادم المذبح بالنسبة لبوتين“.

وقال البابا، الذي قام بزيارة غير مسبوقة للسفارة الروسية عندما بدأت الحرب، للصحيفة إنه بعد حوالي ثلاثة أسابيع من بدء الصراع طلب من كبير دبلوماسيي الفاتيكان أن يبعث برسالة إلى بوتين.

وأضاف أن الرسالة مفادها ”أنا على استعداد للذهاب إلى موسكو، من الضروري بالقطع أن يسمح زعيم الكرملين بذلك، لكننا لم نتلق ردا بعد وما زلنا نسعى“.

وتابع ”أخشى ألا يكون بوتين قادرا أو راغبا في عقد هذا الاجتماع في الوقت الحالي، لكن كيف ألا يكون بمقدور المرء وقف كل هذه الوحشية؟“.

ولم يحدث أن ذكر البابا فرنسيس من قبل روسيا أو بوتين تحديدا منذ بدء الصراع في 24 فبراير/ شباط، لكن البابا (85 عاما) لم يترك مجالا للشك في الجانب الذي ينتقده، مستخدما مصطلحات مثل العدوان غير المبرر والغزو والأعمال الوحشية المروعة ضد المدنيين.