بينيت: بايدن سيزور إسرائيل خلال أشهر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي ”لن يسمح“ برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن جو بايدن سيزور تل أبيب خلال الأشهر المقبلة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جمع الطرفين، يوم الأحد، حسب ما نقل موقع ”واللا“ العبري، عن بيان أصدره مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وجاء في البيان، أن بايدن وبينيت ”بحثا الملف الإيراني، خاصة مطلب طهران بإخراج الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية“.

وقال بينيت: ”أنا واثق من أن الرئيس جو بايدن الصديق الحقيقي لإسرائيل والذي يهتم بأمنها، لن يسمح برفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية“، حسب البيان.

وتابع: ”الحرس الثوري أكبر منظمة إرهابية في العالم، وقد أوضحت إسرائيل موقفها من هذا الموقف أكثر من مرة“.

كما أشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل دعوة من بينيت لزيارة إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.

وهذه هي المكالمة الهاتفية الثانية بين بايدن وبينيت خلال أقل من شهر، حيث كان الأخير قد هاتف الرئيس الأمريكي، خلال الشهر الماضي، وبحث معه عدة قضايا، حسب وسائل إعلام عبرية.

وخلال الفترة الماضية، طالبت إسرائيل، من الولايات المتحدة عدم شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، وهو طلب توجه به النظام في طهران في إطار المحادثات النووية.

وفي وقت سابق، قال موقع ”والا“ العبري، إنه ”تم الإبلاغ عن هذا المطلب خلال الشهر الماضي، حيث رفضت إيران المطلب الأمريكي بالتعهد علنا بالتهدئة في المنطقة مقابل إزالة الحرس الثوري من القائمة“.

وتعد مسألة رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب الأمريكية، أحد أبرز المعيقات في طريق العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

وفي الأسابيع الأخيرة، كان المبعوث الأمريكي إلى إيران، روب مالي، يتفاوض بشكل غير مباشر مع الإيرانيين من خلال الاتحاد الأوروبي.

ومن المقترحات التي قدمها الأمريكيون خلال المفاوضات، أنه ”مقابل شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، سيتعهد الإيرانيون علانية باتخاذ إجراءات لتخفيف التوترات وتهدئة المنطقة“.