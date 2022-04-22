"لوفيغارو": لوبان قد تحقق "نصرا مفاجئا" على طريقة ترامب

رأت صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية أن احتمال تحقيق مرشحة اليمين الفرنسي مارين لوبان ”نصرا مفاجئا“ شبيها بنصر دونالد ترامب في الولايات المتحدة يبقى قائما.

واعتبرت الصحيفة، في تقرير لها، أنّ الاستحقاقات الانتخابية لم تعد تخلو من المفاجآت منذ أن فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالجولة الثانية من الانتخابات الأمريكية عام 2016، أو التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنّ المسألة باتت تثير قلق كتاب الرأي والمحللين، ومن بينهم غال بروستييه، الذي كتب قبل أيام أنه ”منذ فوز دونالد ترامب في عام 2016، وانتصار خيار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يجب على الجميع الآن الاستعداد للمفاجآت في أيام الاقتراع“.

ونقلت الصحيفة تعليقات لمحللين متابعين للشأن السياسي في فرنسا قالوا فيها إنه ”لم يتم تقرير أي شيء“، و“لا يزال بإمكان مارين لوبان الفوز“، ”لم يكن حزب التجمع الوطني قريبًا جدًا من السلطة أبدًا كما هو الحال اليوم“.

واعتبر تقرير ”لوفيغارو“ أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبعد ظهوره الأخير في مناظرة مع غريمته في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، سيواجه في الجولة الثانية خسارة كثير من أصوات اليساريين، بينما قد تحقق مارين لوبان نصرا على ”الاشمئزاز المستوحى من لقبها“، وفق تعبيره.

لكن التقرير نبّه إلى أنّ المقارنة بين الحالة الفرنسية والحالة الأمريكية التي فاز فيها ترامب بانتخابات 2016 تحمل كثيرا من الفوارق، وأوضح أنّ النظام الانتخابي الفرنسي يخلق قدرًا أقل من عدم اليقين من النظام الأمريكي، حيث إنّ انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع العام المباشر يعد بنتيجة أقل خطورة في الاقتراع.

وأشار إلى السياق الذي فاز فيه ترامب رغم أنّ معظم مؤسسات الاقتراع ووسائل الإعلام الأمريكية قد ضمنت بالفعل وقبل أيام قليلة فوز هيلاري كلينتون، وأوضح أنّ الفارق كان في حصول ترامب على 304 من أصوات الناخبين في مختلف الولايات، مقابل 277 لمنافسته الديمقراطية.

وأكد أنه ”لا شيء من هذا القبيل يجري في فرنسا؛ لأنّه حتى في حال أخطأت استطلاعات الرأي التقدير، فإن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية كانت قريبة جدا من توقعات مؤسسات استطلاعات الرأي بالنسبة إلى المرشحة مارين لوبان، حيث تم التقدير بأن تحصل على نسبة من الأصوات تتراوح بين 20 و24 %، كما أنّه ليس هناك ”تصويت خفي“ لصالح لوبان كما كان الحال بالنسبة لدونالد ترامب، ما يضع مصداقية دولة ديمقراطية على المحك، وفق التقرير.

وأشار تقرير ”لوفيغارو“ إلى معطى آخر قد يجعل من المحتمل الذهاب نحو التصويت لمارين لوبان في الجولة الثانية، وهو نتائج الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث كانت المفاجأة التصويت بـ ”نعم“ على مغادرة بريطانيا، وهو ما خلق مزاجا انتخابيا جديدا، وفق قوله.