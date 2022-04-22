بعد مزار شريف.. انفجار يضرب مسجداً للسنة في قندوز بأفغانستان

قال قائد ولاية قندوز الأفغانية قاري بدري إن انفجارا وقع في مسجد للسنة أثناء صلاة الجمعة اليومبمدينة قندوز في شمال البلاد وإن 20 على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح.

ولم يتضح من يقف وراء الانفجار.

ووقعت عدة انفجارات أمس في مدينتي قندوز ومزار الشريف بشمال أفغانستان. واستهدفت الانفجارات التي وقع أحدها في مسجد وانفجارات وقعت قبل أيام في مدرسة بغرب كابول الأقلية الشيعية. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تلك الانفجارات.

وتقول حركة طالبان إنها حققت الأمن منذ سيطرتها على السلطة في أغسطس آب، لكن مسؤولين دوليين ومحللين يقولون إن خطر عنف المتشددين ما زال قائما.

وأعلنت الحركة الجمعة أنها أوقفت شخصا يُشتبه في أنه عضو في تنظيم داعش متهم بأنه نفّذ تفجيرًا استهدف مسجدًا شيعيًا في مدينة مزار الشريف قُتل فيه 12 شخصًا على الأقلّ وأُصيب 58 شخصًا بجروح.

وتبنّى التنظيم المتشدد التفجير في مسجد ”سه دكان“ في مزار الشريف في شمال البلاد الخميس.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية بلخ الأفغانية آصف وزيري إن الموقوف عبد الحميد سنغريار كان عضوًا أساسيًا في تنظيم داعش.

وتابع في حديث مع وكالة ”فرانس برس“ حول الأمر: ”كان العقل المدبّر لهجوم أمس على المسجد“.

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أيضًا توقيف سنغريار الذي يحمل الجنسية الأفغانية.

وقال وزيري: ”لعب دورًا أساسيًا في تنفيذ عدة هجمات في الماضي وتمكّن عدة مرات من الفرار لكن هذه المرة أوقفناه في عملية خاصة“.