أردوغان يندد بالتدخلات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنه أبلغ نظيره الفلسطيني محمود عباس إدانته للتصرفات الإسرائيلية ضد المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى بالقدس والتهديدات ”لوضعه أو مكانته“.

تأتي تصريحات أردوغان وسط جهود من جانب تركيا وإسرائيل لتطبيع العلاقات بينهما بعد خلافات على مدى سنوات حول مجموعة من القضايا، لا سيما الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ودعم تركيا لحركة حماس التي تدير قطاع غزة.

وأصيب ما لا يقل عن 152 فلسطينيا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل مجمع المسجد الأقصى يوم الجمعة في أحدث تصاعد للعنف الذي أثار مخاوف من الانزلاق إلى صراع أوسع نطاقا.

وقال أردوغان على تويتر: ”خلال مكالمتنا، أبلغت السيد عباس بأنني أندد بشدة بتصرفات إسرائيل مع المصلين في المسجد الأقصى وبأننا سنقف ضد الاستفزازات والتهديدات لوضعه أو مكانته“.

وأضاف: ”تركيا تقف دائما مع فلسطين“.