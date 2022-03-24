زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام قنابل الفسفور دون ذكر أدلة

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، قادة حلف شمال الأطلسي، زيادة الدعم العسكري المقدم لبلاده في مواجهة القوات الروسية، التي حذر من أن هدفها المقبل سيكون أعضاء بالحلف في شرق أوروبا مثل بولندا.

وأضاف، في خطاب مصور مسبقا موجه لقمة حلف الأطلسي، ونشرته الرئاسة الأوكرانية قبل انعقاد القمة، أن روسيا ”تريد المضي أكثر، ضد أعضاء شرقيين بحلف شمال الأطلسي، دول البلطيق، وبولندا بكل تأكيد“.

وتابع: ”لكن حلف شمال الأطلسي لم يظهر بعد ما بمقدور التحالف أن يفعله لإنقاذ الناس“.

واتهم الرئيس الأوكراني، روسيا باستخدام قنابل الفسفور، ولكنه لم يذكر أدلة.

كما حث زيلينسكي الدول الغربية المجتمعة في بروكسل، اليوم الخميس، على اتخاذ ”خطوات جادة“ لمساعدة كييف في محاربة الغزو الروسي.

ويعقد حلف شمال الأطلسي ومجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي اجتماعات قمة في اليوم نفسه في خطوة غير مسبوقة.

وسيبدأ يوم مؤتمرات القمة المحموم الذي يهدف إلى الحفاظ على وحدة الغرب في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، حيث سيتفق زعماء الحلف على تكثيف القوات العسكرية في الجناح الشرقي لأوروبا.

وبينما تعهد القادة بزيادة الدعم لأوكرانيا، قلل دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي من التوقعات بفرض عقوبات ضخمة جديدة على روسيا، وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ مجددا، أن الحلف لن يرسل قوات أو طائرات إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي: ”في هذه القمم الثلاث سنرى من هو صديقنا ومن هو شريكنا ومن باعنا وخاننا“.

وأشار إلى أنه يتوقع ”خطوات جادة“ من الحلفاء الغربيين، وجدد الدعوات لفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، وشكا من أن الغرب لم يزود بلاده بطائرات أو أنظمة مضادة للصواريخ أو دبابات أو أسلحة مضادة للسفن.

ورغم عدم إرسال قوات أو طائرات، فإن دول الحلف وعددها 30، التي يساورها القلق من احتمال أن تصعد روسيا الحرب مع جارتها بعد صراع طاحن بدأ قبل شهر، ستوافق على إرسال معدات إلى كييف للدفاع عن نفسها ضد أي هجمات بيولوجية وكيماوية ونووية.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ29 في ظل استمرار القتال على مختلف الجبهات، وسط تواصل الجهود الدبلوماسية وفي ظل توجه أمريكي لفرض مزيد من العقوبات، اليوم الخميس، على مشرعين روس، فيما يتوقع أن يطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لبروكسل مبادرة بشأن إمدادات الغاز لأوروبا بهدف مساعدتها في تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية.