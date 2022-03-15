مسؤول: جونسون سيطلب من السعودية إدانة روسيا بسبب غزو أوكرانيا

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن جونسون سيطلب من السعودية إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا، في محادثات في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وردا على سؤال عما إذا كان جونسون سيطلب من السعودية إدانة تصرفات بوتين في أوكرانيا، قال المتحدث ”بالتأكيد“.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: ”نريد قطعا توسيع التحالف المناهض لأفعال بوتين“.

وكان جونسون نفسه قد دعا، في وقت سابق، دول الغرب إلى وقف ”إدمانها“ على موارد الطاقة الروسية، معتبرا أن ذلك يسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ ”ابتزاز“ العالم.

وكتب جونسون في مقالة بصحيفة ”ديلي تلغراف“ إن قادة الغرب ارتكبوا ”خطأ فادحا“ عندما سمحوا لبوتين بـ ”الإفلات“ من ضم موسكو للقرم في 2014، وأصبحوا أكثر اعتمادا على موارد الطاقة الروسية.

وتابع جونسون: ”نتيجة لذلك ”عندما استعد بوتين أخيرا لشن حربه الشريرة في أوكرانيا، أدرك أن العالم سيجد صعوبة بالغة في معاقبته“، مضيفاً: ”لا يمكن للعالم أن يخضع لهذا الابتزاز المستمر“.

تأتي تعليقات جونسون قبيل زيارة إلى السعودية لإجراء محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على وقع ارتفاع كبير لأسعار المحروقات تلقى باللائمة فيه على الحرب في أوكرانيا.

من جهة أخرى، أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، أنها فرضت تعرفة جمركية إضافية بنسبة 35 في المئة على مجموعة كبيرة من الواردات الروسية، من الفودكا إلى الصلب، وحظرت صادرات السلع الفاخرة من البلاد على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت وزارة التجارة الدولية: ”نريد أن نلحق أقصى قدر من الضرر بآلة حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع تقليل التأثير على الشركات البريطانية“.

وتشمل قائمة السلع التي ستفرض عليها الرسوم الجمركية الإضافية، الصلب والخشب والحبوب والمشروبات والفراء والسمك الأبيض، بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني (1,2 مليار دولار) سنويا.

وأوضحت الوزارة: ”سيدخل حظر التصدير حيز التنفيذ قريبا، وسيضمن حرمان الأوليغارش الروس وأفراد النخبة الآخرين الذين جمعوا ثرواتهم في عهد الرئيس بوتين، والذين يدعمون غزوه، من الوصول إلى السلع الكمالية“.

وأشارت إلى أن ”بريطانيا تعمل مع شركائها الدوليين وتدعم منظمة التجارة العالمية لمنع الأشخاص الذين لا يحترمون النظام الدولي القائم على قواعد من جني فوائده“.

وقال وزير الاقتصاد والمال البريطاني ريشي سوناك: ”تستند هذه التعرفات إلى العمل الحالي لبريطانيا لمنع وصول روسيا إلى التمويل الدولي، ومعاقبة المقرّبين من بوتين، وممارسة أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على نظامه“.

وفرضت بريطانيا ودول غربية أخرى إجراءات عقابية صارمة على روسيا منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.