مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة حربية شمال إيران

قتل أربعة أشخاص إثر تحطم طائرة حربية إيرانية، اليوم الاثنين، في مدينة ”تبريز“، عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية، الواقعة شمال غرب البلاد، وفق ما أوردته وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

وذكرت وكالة أنباء ”iribnews“ نقلا عن دائرة العلاقات العامة والإعلام في قاعدة ”فكوري“ الجوية في مدينة تبريز، أن ”طائرة حربية تحطمت بالقرب من القاعدة الجوية“، مشيرة إلى أن ”سبب هذا الحادث قيد التحقيق“.

وأوضحت القاعدة الجوية في بيان مقتضب أن ”تحطم الطائرة الحربية كان بالقرب من صالة الشهيد، علي بور، الرياضية في شارع منجم بمدينة تبريز شمال غرب إيران“.

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر الإيراني في تبريز، حميد منجم، لوكالة أنباء ”برنا“ الحكومية، إن ”4 أشخاص من بينهم الطيار، لقوا مصرعهم إثر تحطم مقاتلة من طراز F5 تابعة للجيش الإيراني، سقطت بالقرب من مطار تبريز الدولي شمال غرب إيران“.

وأوضح حميد منجم: ”تحطم الطائرة في تبريز أدى إلى مقتل اثنين من طاقم الطائرة، وراكب السيارة التي اصطدمت بها الطائرة المقاتلة، وأحد المشاة“.

وقاعدة ”فكوري“ هي من القواعد التابعة للقوات الجوية للجيش الإيراني، وتضم عددًا من المقاتلات الحربية، كما تسمى بـ“قاعدة الصيد الثانية“.

وتتولى هذه القاعدة الجوية مسؤولة دعم القوات العسكرية التي تتمركز في الحدود الجوية للمنطقة الشمالية الغربية من البلاد.

يشار إلى أن سلاح الجو الإيراني يمتلك مجموعة متنوعة من الطائرات الحربية الأمريكية الصنع التي كانت إيران قد اشترتها قبل الثورة الإيرانية عام 1979.

والطائرات المقاتلة الإيرانية متقادمة بسبب العقوبات الغربية الطويلة الأجل على إيران، التي تسعى للحفاظ على أسطولها المتقادم من الطائرات المقاتلة الأمريكية.

كذلك يمتلك سلاح الجو الإيراني طائرات روسية الصنع من طراز ”ميغ وسوخوي“.

وفي 29 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تحطمت مروحية عسكرية قرب محافظة ”جهار محال وبختياري“ الواقعة جنوب غرب إيران، بسبب خلل فني.

كما لقي طياران حربيان إيرانيان مصرعهما بسبب ”مشكلة فنية“ تعرضت لها طائرتهما المقاتلة، في كانون الثاني/ يناير العام الماضي.

وحينها ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، أن الطائرة المقاتلة، وهي من طراز ”إف – 5“ تعرضت لمشكلة فنية تسببت بمقتل الطيارين.

وبينما أوضح التقرير التلفزيوني أن ”الحادث وقع في مدينة دزفول جنوب غرب البلاد، على بعد 444 كيلومترا من العاصمة طهران، وبالقرب من الحدود مع العراق، فإنه لم يكشف عن طبيعة المشكلة الفنية، كما لم يخض في مزيد من التفاصيل“.