روسيا تفرض غرامة على "غوغل" لإتاحتها الوصول إلى محتوى "محظور"

أعلنت محكمة في موسكو، اليوم الإثنين، فرضها غرامة على شركة غوغل التابعة لمجموعة ألفابت، قدرها أربعة ملايين روبل روسي (52526 دولارا)؛ بسبب إتاحتها الوصول إلى محتوى محظور في روسيا.

وهذه الغرامة هي الأحدث في سلسلة غرامات على عملاق التكنولوجيا الأمريكي.

وزادت روسيا جهودها للضغط على شركات التكنولوجيا الكبيرة، إذ فرضت غرامات ضخمة مبنية على إيرادات منصتي غوغل وميتا؛ بسبب عدم إزالتهما محتوى تعتبره موسكو غير قانوني.

وقالت وكالة تاس للأنباء، إنه تم تغريم غوغل؛ بسبب إتاحته الوصول إلى روابط لمواقع محظورة.

وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فرضت محكمة روسية، غرامة على غوغل قدرها 7.2 مليار روبل (87 مليون يورو)؛ على خلفية عدم حذف محتويات ”محظورة“.

وأعلن حينها المكتب الإعلامي لمحاكم موسكو في حسابه على تلغرام، إدانة غوغل بـ“معاودة الجرم“؛ على خلفية عدم حذف الشركة الأمريكية العملاقة من منصاتها، محتويات تصنّفها روسيا محظورة.

ولم توضح المحكمة ماهية المحتوى الذي فرضت بسببه الغرامة. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اكتفى المكتب الإعلامي لمحاكم موسكو بالقول: ”سندرس وثائق المحكمة، وسنقرر لاحقا التدابير التي يتعين اتّخاذها“.

وعادة ما تلجأ روسيا إلى فرض تدابير حظر مؤقتة أو دائمة على كيانات ترفض الامتثال لتوجيهاتها.

وأغلقت روسيا مواقع إلكترونية عدة على صلة بالمعارض أليكسي نافالني، الذي صنّف القضاء الروسي منظّماته بأنها ”متطرفة“.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت ”روسكوماندور“ وقف ست برمجيات رائجة للشبكات الافتراضية الخاصة (في بي ان)، تتيح الدخول إلى مواقع إلكترونية محظورة في روسيا.

ومنذ العام 2014 تفرض القوانين الروسية على الشركات الرقمية تخزين بيانات مستخدميها الروس في روسيا، وهو ما كلّف فيسبوك وغوغل ومنصتي التواصل الاجتماعي تلغرام وواتساب، غرامات بآلاف من اليورو.

وتعمل السلطات على تطوير نظام ”إنترنت سيادي“ مثير للجدل سيمكنها، متى أُنجز، من عزل الشبكة الروسية بفصلها عن الخوادم العالمية الكبرى.

وتخشى منظمات غير حكومية ومعارضون، سعي الكرملين إلى بناء شبكة وطنية خاضعة للرقابة، على غرار ما هو قائم في الصين؛ الأمر الذي تنفيه السلطات الروسية .