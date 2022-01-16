أوكرانيا: لدينا "أدلة" على ضلوع روسيا بالهجوم الإلكتروني‎‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكدت أوكرانيا، يوم الأحد، أن لديها ”أدلة“ على ضلوع روسيا في الهجوم الإلكتروني الواسع النطاق الذي استهدف هذا الأسبوع، مواقع إلكترونية حكومية أوكرانية عدة، في سياق من التوترات الشديدة بين كييف وموسكو.

وقالت وزارة التحول الرقمي في بيان: ”حتى اليوم، كل الأدلة تشير إلى أن روسيا تقف خلف الهجوم الإلكتروني“.

وأكدت الوزارة أن عملية التخريب هذه تشكل دليلا على ”الحرب الهجينة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ العام 2014“.

وهي أشارت إلى أن الهدف ”لا يقتصر على ترهيب“ المجتمع بل يتعداه إلى ”زعزعة الاستقرار في أوكرانيا“ من خلال ”تقويض ثقة الأوكرانيين بسلطاتهم“.

وكان الهجوم الإلكتروني قد وقع ليل الخميس الجمعة، واستهدف مواقع وزارات أوكرانية عدة بقيت لساعات خارج الخدمة.

وبحسب بيان صدر حينها عن جهاز الأمن (إس بي يو)، استهدفت الهجمات 70 موقعا إلكترونيا حكوميا، و 10 من هذه المواقع تعرضت ”لتدخل غير مصرح به“، وفق الجهاز الذي أكد أن ”محتواها لم يتم تغييره، ولم يحدث أي تسريب للبيانات الشخصية“.

وقبل تعطل الوصول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، نشر القراصنة رسالة تهديد على صفحتها الرئيسة باللغات: الأوكرانية، والروسية، والبولندية.

وجاء في الرسالة: ”تخوفوا أيها الأوكرانيون واستعدوا للأسوأ، تم تحميل جميع بياناتكم الشخصية على شبكة الإنترنت“. وكانت الرسالة مصحوبة بعدة شعارات، بينها صورة لعلم أوكراني مشطوب.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية وليغ نيكولينكو، قال عبر تويتر، الجمعة الماضية: ”حصل جهاز الأمن الأوكراني على مؤشرات أولية بأن مجموعات من القراصنة المرتبطين بالاستخبارات الروسية قد تكون وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي وقع اليوم“.

وجاء ذلك في سياق من التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا، إذ تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون موسكو بحشد قوات عند حدودها بهدف اجتياح أراضيها.

ويشهد الشرق الأوكراني منذ العام 2014 حربا بين قوات كييف وانفصاليين موالين لروسيا يتهم الكرملين برعايتهم ودعمهم عسكريا وماليا.

واندلع النزاع إثر ضم روسيا شبه جزيرة القرم في العام نفسه.