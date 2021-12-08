الخارجية الأمريكية: مبعوث خاص يزور الإمارات وتركيا ومصر لبحث الصراع في إثيوبيا

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الأربعاء، إن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيتوجه، الخميس، إلى الإمارات وتركيا ومصر؛ لمناقشة الدعم الدولي للجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في إثيوبيا.

ودعت الولايات المتحدة مرارا أطراف الصراع إلى إنهاء الاشتباكات على الفور، لكن القتال مستمر بين الحكومة الإثيوبية والجماعات المتمردة، وفي مقدمتها الحركة الشعبية لتحرير تيجراي.

تزامن ذلك مع إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، الأربعاء، أنه بصدد العودة من خط الجبهة إلى أديس أبابا، بعدما حقّقت القوات الحكومية تقدما في المعارك ضد متمردي تيغراي.

وقال أحمد: ”أنا عائد إلى مقر رئاسة الحكومة ”بعدما أنجزت المرحلة الأولى“ من الإشراف الميداني على العمليات العسكرية“، محذراً من أن ”النضال لم ينتهِ بعد. هناك مناطق لم تحرر“.

وتابع: ”علينا أن نوفر حلا مستداما لضمان ألا يتحول العدو الذي اختبر قدراتنا إلى خطر يتهدد إثيوبيا“.

وعبرت ست دول بقيادة الولايات المتحدة، يوم الاثنين، عن ”قلقها البالغ“ بشأن تقارير عن احتجاز إثيوبيا أعدادا كبيرة من المواطنين على أساس أصولهم العرقية، وحثت الحكومة على وقف هذه الاعتقالات فورا.

وقال بيان مشترك من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا والدنمرك وهولندا إن ”هناك أفرادا يعتقلون ويحتجزون دون توجيه اتهامات أو المثول أمام المحكمة، وتشير تقارير إلى أنهم محتجزون في ظروف غير إنسانية، ومن المحتمل أن تشكل العديد من هذه التصرفات انتهاكات للقانون الدولي ويجب أن تتوقف على الفور“.

واشتدت جبهة النزاع الأخيرة في إثيوبيا، مع اقتراب قوات المتمردين و“جبهة تحرير شعب تيغراي“ من العاصمة أديس أبابا، الأسبوع الماضي، خصوصا بعد أن اتخذت المواجهة منحى آخر مع إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد انضمامه لجنوده في جبهة القتال، لتعلن الحكومة، الاثنين، إعادة السيطرة على مدينتين استراتيجيتين، وسط انتقادات دولية حول انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن برنامج الأغذية العالمي أوقف توزيع الغذاء في بلدتي كومبولتشا ودسي بإثيوبيا، بعد تعرض الإمدادات للنهب، وعجز الموظفين عن التصدي لذلك بسبب الترهيب، الذي شمل التهديد بالسلاح.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن كمية كبيرة من إمدادات المساعدات الإنسانية، التي تشمل عناصر غذائية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، سرقت ونهبت في كومبولتشا في إقليم أمهرة.

وأضاف: ”تصاعدت سرقات الغذاء التي كانت تجري على نطاق محدود في الآونة الأخيرة، إلى عمليات نهب جماعية للمخازن في أنحاء كومبولتشا، وتردد أن ذلك كان من قبل عناصر تابعة لقوات تيجراي وبعض السكان المحليين“.

وتابع أن هذه الأحداث ستؤدي إلى تفاقم أزمة سوء التغذية في شمال إثيوبيا، حيث يوجد نحو 9.4 مليون شخص في أقاليم تيجراي وعفر وأمهرة يحتاجون لمساعدات عاجلة.