بعد 8 أعوام وزيرا للخارجية الإيرانية.. ظريف يعلن عن عمله الجديد (فيديو)

أعلن وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، عن عمله الجديد بعد أن شغل منصب وزير الخارجية لثماني سنوات في عهد الرئيس السابق حسن روحاني.

ونشر ظريف مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام رسمية إيرانية، وهو يتحدث عن بداية عمله من مكتبه الكائن بكلية دراسات العالم في جامعة طهران الحكومية، مضيفا أن ”إطلالة مكتبه جميلة وهادئة“.

وكان ظريف قد ذكر في تصريحات سابقة قبل أيام من انتهاء الولاية الثانية لحكومة روحاني، أن عمله المستقبلي سيكون في الجامعة، وقال في الثاني من أغسطس/آب الجاري، ”سألتحق بالجامعة، وهل يوجد مكان أفضل من الجامعة“.

وقاد ظريف الفريق الإيراني في المفاوضات مع مجموعة 5+1 وقد اجتمع وجهاً لوجه مع نظيره الأمريكي الأسبق جون كيري، وجرى إبرام الاتفاق النووي بعد جولة مفاوضات طويلة في يوليو/تموز 2015، بهدف رفع العقوبات عن طهران.

دفتر محمدجواد #ظریف در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران pic.twitter.com/jK0FhZuq1q — خبرآنلاين (@khabaronlinee) August 29, 2021

لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنهت أحلام إيران بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو/آيار 2018 وإعادة تشديد العقوبات.

وقد ترك ظريف منصب وزير الخارجية الخميس الماضي، ليحل محله حسين أمير عبد اللهيان الذي كان مستشاراً لرئيس البرلمان للشؤون الدولية، وهو أحد عناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وقال عبد اللهيان خلال تسلمه منصب وزارة الخارجية ”تعلّمت من ظريف ألف باء إعداد القرارات والبيانات، كما تعلمت منه أن بإمكان الدبلوماسي أن يكون ناجحاً ومحترفاً دون توفّر الإمكانات المطلوبة، كنت مساعداً لظريف لثلاث سنوات وكنت أرى انه لا يكل ولايمل ويعمل ليل نهار، وكنت اقرأ رسائله وتوجيهاته حتى في الساعات المتأخرة وفي منتصف الليل وكان يبدأ عمله اليومي منذ الـ4:30 فجراً، ورغم أنه يرغب بتخصيص كامل وقته مستقبلاً للجامعة وفي الأجواء الأكاديمية، لكنني طلبت منه أن لايحرم السلك الدبلوماسي الإيراني من تجاربه وقدراته“.

وفي أواخر فبراير 2019، أعلن ظريف بشكل مفاجئ عبر حسابه في ”إنستغرام“ عن استقالته من حكومة الرئيس حسن روحاني، وذلك على خلفية عدم علمه بالزيارة السرية التي قام بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران، لكن بعد تدخل المرشد علي خامنئي تراجع ظريف عن الاستقالة واستمر في حكومة روحاني.